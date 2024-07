Karitas prizadetim v lanski ujmi razdelila že 12,7 milijona evrov pomoči

11,4 milijona evrov je bilo neposredne finančne pomoči gospodinjstvom, vključenih tudi 5,5 milijona pomoči vlade, 538.669 evrov so razdelili v obliki nakupljena hrane in materiala, vrednostnih bonov, gospodinjskih aparatov, 521.122 evrov v obliki poklonjene hrane, pripomočkov in materiala za obnovo, 84.630 evrov v obliki psihosocialne pomoči z razbremenilnimi pogovori in svetovanjem, 80.581 evrov pa so namenili za nakup razvlažilcev.

Večjo finančno pomoč je prejelo 6000 gospodinjstev, pomoč Karitas pa se je sicer, kot so sporočili, v različnih oblikah pomoči (v obliki hrane, obiska, dela prostovoljcev ...) dotaknila več kot 9000 prizadetih gospodinjstev. Ob tem so se na Slovenski karitas zahvalili vsem posameznikom, ki so prispevali 4,3 milijona evrov finančnih sredstev, ter podjetjem, ki so skupaj donirala 1,6 milijona evrov.

Karitas je doslej razdelila 12,7 milijona evrov za ljudi, prizadete ob poplavah in drugih nesrečah, ki so jih povzročile obsežne padavine lanskega avgusta. Večino sredstev, 11,5 milijona evrov, so razdelili v obliki finančnih sredstev ali plačil predračunov gospodinjstvom za obnovo, preostali, manjši del pa je bil namenjen razvlažilnikom, bonom za trgovske centre, opremi, hrani, šolskim potrebščinam in drugim najnujnejšim pripomočkom v materialni obliki.

"V letošnjem letu pomoč nudimo večinoma prek mednarodnih projektov za plačilo predračunov gospodinjstvom za obnovo in za psihosocialno pomoč; v predvideni skupni višini enega milijona evrov, pri čemer je največji projekt financiran s strani Caritas Poljske," so dodali na Slovenski karitas.

Kot so povedali, so v okviru psihosocialne pomoči od avgusta 2023 izvedli 2788 ur razbremenilnih pogovorov na terenu (pretežno Savinjska dolina, nekaj Koroška in Gorenjska). Pogovore je izvedlo 12 strokovnjakov, ki so doslej obiskali 740 gospodinjstev. "Ob razbremenilnih pogovorih je pomemben tudi zagovorniški vidik pomoči posameznikom in gospodinjstvom, ki so utrpeli škodo v poplavah, saj so velikokrat nemočni v dogovarjanju z institucijami in izvajalci. Stiske ob poplavah so pri mnogih odprle tudi druge še nerešene notranje rane," so povedali ter dodali, da tovrstno pomoč prizadetim družinam še vedno izvajajo.

Po letošnjih neurjih pomagali že 30 gospodinjstvom, ki so utrpela večjo škodo

V preteklih tednih in dneh pa so Slovenijo ponovno prizadeli obilno deževje, plazovi, močna toča in udari strele. Sodelavci Karitas so tudi tokrat stopili v stik s prizadetimi gospodinjstvi in jim nudijo prvo pomoč. Škofijske karitas Murska Sobota, Celje in Maribor so že pomagale po letošnjih neurjih; pomoč je prejelo nekaj več kot 30 gospodinjstev z večjo škodo.

Slovenska karitas ob tem nadaljuje z zbiranjem finančnih sredstev z namenom Pomoč neurja 2024.