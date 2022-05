Karitas začenja dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti

Generalni tajnik Karitasa Peter Tomažič je tako poudaril predvsem trenutne okoliščine, v katerih sta se znašla Slovenija in skoraj ves svet. "Podražitve hrane in elektrike lahko te ljudi hitro spravijo v stisko. Veliko ljudi v Sloveniji živi tik nad mejo revščine, zato v teh situacijah postanejo zelo ranljivi," je pojasnil. Ob starejših in tistih z minimalnimi dohodki je opozoril tudi na mlade, saj se soočajo s stanovanjskim problemom in slabo plačanim študentskim delom, ki velikokrat ne zadostuje za preživetje.

Zbrana sredstva bodo namenjena predvsem za materialno pomoč v obliki hrane in higienskih pripomočkov ter za plačilo najnujnejših položnic, so na novinarski konferenci pojasnili v Slovenski karitas. Lani so tako v akciji zbrali 323.900 evrov, s katerimi so pomagali najbolj prizadetim izmed 89.750 ljudi, ki jim Karitas materialno pomaga na 308 razdelilnih mestih po Sloveniji, so pojasnili.

Strokovna sodelavka in socialna delavka Škofijske karitas Ljubljana Alenka Petek pa je poudarila, da v današnjem času ne drži več, da zaposlitev pomeni izhod iz revščine, saj so minimalne plače izredno nizke. "Velikokrat gre npr. za družine z otroki, v katerih delata oba starša, vendar zaradi minimalnega dohodka ne zmorejo preživeti," je povedala.

Na novinarski konferenci pa so predstavili tudi letno poročilo o dejavnosti Karitas v letu 2021, ko je bilo v različne programe organizacije vključenih več kot 114.000 ljudi, od tega več kot 21.900 otrok in 26.700 starejših. Pomoč v hrani je prejemalo 89.754 ljudi, od tega 74.100 staršev z otroki in posameznikov, 15.030 starejših in 624 brezdomcev. V sklopu materialne pomoči so razdelili 3050 ton hrane. Organizacija pa je pomagala tudi 11.013 ljudem s plačilom položnic, 1382 ljudem ob večjih stiskah ter naravnih in drugih nesrečah, 12.950 otrokom s šolskimi potrebščinami v obliki paketa ali bonov za delovne zvezke, 1684 osnovnošolcem in dijakom pri plačilu kosila, prevoza in obšolskih dejavnosti ter 482 otrokom v programih Botrstvo in Posvojitev na razdaljo.

Karitas poleg splošnih dobrodelnih programov izvaja tudi socialnovarstvene programe. V osmih materinskih domovih in varni hiši so tako lani bivali 204 ženske in otroci, v šest sprejemnih in terapevtskih centrov ter v komune je bilo vključenih 123 odvisnikov, v zavetiščih za brezdomce pa je bilo oskrbe deležnih 77 ljudi. V ljudskih kuhinjah je hrano redno prejemalo 653 ljudi.

Spregovoril je tudi predsednik Caritas Europa, ki je opozoril predvsem na rastoče neenakosti med revnimi in bogatimi po svetu in v Evropi. "Vedno večji prepad med revnim in bogatim družbenim slojem lahko povzroči še večjo politično polarizacijo, kar pomeni številne negativne posledice, med drugim tudi podražitve hrane in gospodarsko nazadovanje," je pojasnil. Ob tem je dodal, da ravno to vodi v porast nasilja in konfliktov po svetu.