Karitas pomagal več kot 120.000 osebam, prizadetim v epidemiji

V različne programe mreže Karitas je bilo lani tako vključenih več kot 120.300 oseb, od tega več kot 24.000 otrok in 28.600 starejših. Na pomoč so jim priskočili tako z materialno kot strokovno pomočjo v skupni vrednosti 8,8 milijona evrov.

Epidemija nas je prizadela na številnih področjih, ne le zdravstvenem, ampak tudi ekonomskem. Ogromno ljudi je ostalo brez prihodkov, zaprle so se številne dejavnosti, ki so prej dajale kruh posameznikom, družinam. Marsikateri samostojni podjetnik je ostal brez vsega. Število oseb, ki potrebujejo pomoč, se je povečalo.

S Karitasa so sporočili, da v programih materialne pomoči po vsej državi ostaja 37.000 gospodinjstev oziroma 91.080 oseb, ki se sami, kljub pomoči, pokojnini ali delu z minimalno plačo, ne zmorejo preživljati. Približno polovica gospodinjstev je staršev z otroki, preostale pa so predstavljali starejši in posamezniki, ki živijo sami. Med prejemniki materialne pomoči, ki prejemajo vsaj pomoč v hrani, je bilo 77.396 staršev z otroki in posameznikov, 12.965 starejših in 719 brezdomcev.

Od začetka epidemije do danes so se med prosilci za pomoč na Karitasu znašli številni mlajši, celo študentje. Med prosilci so tisti, ki za osnovno preživetje poleg minimalne plače nujno potrebujejo dodatno delo ali nadure, kar še posebej velja za zadolžene in gospodinjstva v najetih stanovanjih, zaposlene za določen čas, ki so jim potekle pogodbe, mlade, ki so končali študij in ne dobijo zaposlitve za svojo izobrazbo ali se preživljajo s pomočjo dela preko študentskega servisa.