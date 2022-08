Karizmatična vrsta, ki je ves čas na robu preživetja

Kot so sporočili iz ZOO Ljubljana, se bo ob ambasadorki divjinskih slonov, slonici Gangi, mogoče podučiti tudi o podobnostih in razlikah med azijskimi in afriškimi sloni, kako deluje trobec največje kopenske živali, koliko vode popije in koliko hrane na dan poje slonica Ganga ter s kakšnimi igračami ji popestrijo dan.

Najmlajši se bodo lahko tudi poigrali s slonjim spominom in sestavljanko. Delavnice se bodo danes pričele ob 16. uri in trajale do 18. ure, nadaljevale pa se bodo v nedeljo in ponedeljek od 15. do 18. ure. Svetovni dan slonov praznujemo od leta 2012 po zaslugi Fundacije za ponovno naselitev slonov Tajske (Elephant Reintroduction Foundation of Thailand). "Sloni so karizmatična vrsta, ki vzbujajo pozitivna čustva in spoštovanje v vseh kulturah, a so kljub temu ves čas na robu preživetja," je poudarila Maša Vukadinović iz ZOO Ljubljana.