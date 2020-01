Karl Erjavec napovedal odstop z mesta ministra za obrambo

"Kdaj bom odstopil, še ne vem, ampak bo to zelo hitro,"je napovedal Erjavec, ki je stranko vodil 15 let. "Kot minister sem vedno deloval zaradi tega, ker sem bil predsednik stranke DeSUS. Če sem želel čim več uresničevanja naših koalicijskih pogodb v različnih vladah, sem to lahko dosegel edino tako, da sem bil minister. Zdaj te naloge, odgovornosti nimam več,"je dejal. Dodal je, da nikoli ni bil minister zato, da bi "bil v fotelju in užival v ministrskem delu", ker je to delo prenaporno, preveč zahtevno in terja veliko odrekanj.

"Kaj naj bom razočaran? To je demokracija. Tega zaupanja, ki sem ga pričakoval, pač nisem dobil. Življenje teče dalje,"je ob odhodu s kongresa dejal Erjavec. Odzval pa se je tudi premier Marjan Šarec: