Karl Erjavec: politični maček, ki je ministroval v šestih vladah

Karl Erjavec se je s politiko začel spogledovati leta 1990, ko je postal član izvršnega sveta Skupščine občine Kranj in je bil imenovan za sekretarja za upravo in druge pravne zadeve. Leta 1993 se je včlanil v SKD. Med leti 1995 in 2000 je deloval v Uradu varuha človekovih pravic RS, kjer je bil vodja kabineta pri varuhu in direktor strokovne službe. Nato do leta 2004 na ministrstvu za pravosodje delal kot državni sekretar. Kmalu po razpadu stranke SLS+SKD je zaradi neuresničenih ambicij zapustil stranko in se leta 2004 pridružil LDS.