Karl Erjavec postal pomočnik direktorja Iskratela

Karl Erjavec je, kljub vrnitvi v politiko in prihodu na čelo stranke Desus, na glasovanju o nezaupnici vladi Janeza Janše doživel nov politični poraz, saj ga na glasovanju niso podprli vsi člani njegove stranke. Sedaj se nekdanji minister več slovenskih vlad vrača v gospodarstvo.

Danes so nam v Iskratelu potrdili, da so svojo "vodstveno ekipo z današnjim dnem razširili s pomočnikom glavnega direktorja, Karlom Erjavcem". Erjavec bo odgovoren za širitev in vstop na nove trge. "Je univerzitetni diplomirani pravnik z več desetletnimi izkušnjami. Kot poznavalec tako gospodarstva kot politike bo pomembno soustvarjal pogoje za uspešno doseganje strateških ciljev in uresničevanje vizije skupine S&T ter večanje konkurenčnosti na globalnem trgu. Verjamemo, da politika lahko pomembno vpliva na boljše gospodarstvo, in sicer ko se politične izkušnje in znanje uporabljajo v prid boljšim poslovnim rezultatom podjetij in boljšemu poznavanju gospodarskih zakonitosti," so zapisali v odgovoru.

S podjetjem Iskratel, ki je lansko leto postalo last avstrijske družbe S&T, je bil Erjavec že v preteklosti v dobrih odnosih. Kot minister za zunanje zadeve je bil glavni ambasador podjetja.