Kot so povedali, so v program nagrad ameriškega State Departmenta za podatke o trgovcih z drogo dodali tri slovenske ubežnike: Michaela Karnerja , Alenko Karner in Matevža Karnerja .

Včeraj je odjeknila novica, da so ZDA za informacije, ki bi pripeljale do aretacije treh slovenskih državljanov, domnevnih trgovcev z drogami, razpisale nagrado v višini 5 milijonov dolarjev oz. 4,5 milijona evrov za vsakega. Danes so vodja oddelka ameriškega Urada za boj proti drogam (DEA) specialni agent Brian D. Boyle , regionalni direktor DEA za Evropo Kevin M. Scully in ameriški tožilec za okrožje Massachusetts Andrew E. Lelling preko videokonferenčnega klica predstavili podrobnosti.

Tisti, ki imajo informacije o Karnerjevih in so zunaj ZDA, naj se obrnejo na najbližje veleposlaništvo ZDA, tisti v ZDA pa na ameriško agencijo za boj proti mamilom (DEA), ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) ali imigracijske in carinske oblasti (ICE) v posameznih ameriških mestih, piše na spletni strani State Departmenta.

Michaela Karnerja so opisali kot slovenskega trgovca z drogo, ki je domnevno odgovoren za proizvodnjo in distribucijo številnih odmerkov anaboličnih steroidov v ZDA. Karnerjeva organizacija - Mihael Karner v sodelovanju z Alenko Karner (Mihaelova žena) in Matevžem Karnerjem (Mihaelov brat) - nadzira proizvodnjo in distribucijo steroidov s pomočjo vrste proizvajalcev, trgovcev na debelo in preprodajalcev, ki imajo sedež v več državah v tujini, so dejali.

Karnerjeva organizacija poleg tega nadzira več kot 200 spletnih strani, ki jih uporablja za oglaševanje in prodajo svojih steroidov. Karnerjeva organizacija uporablja kompleksno shemo slamnatih podjetij in povezanih bančnih računov za prenos nezakonite premoženjske koristi, ki jo pridobi z raznimi načini plačila, vključno z Western Union/MoneyGram, medbančnimi elektronskimi nakazili in kreditnimi karticami.

"Karnerji so vodili eno največjih mrež za distribucijo anaboličnih steroidov na svetu in dobavili na milijone odmerkov v ZDA," je povedal ameriški tožilec Lelling. "Nato so preko sistemov za obdelavo plačil, slamnatih podjetij in tujih bank oprali milijone nezakonito pridobljenih sredstev od trgovine z drogo."

Proti Mihaelu Karnerju, Alenki Karner in Matevžu Karnerju so bile leta 2010 vložene zvezne obtožnice na ameriškem zveznem sodišču za okrožje Massachusetts, v katerih Slovence obtožujejo distribucije in uvoza anaboličnih steroidov ter pranja denarja.