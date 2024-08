Mala Karolina za razvoj genske terapije potrebuje še 300 tisočakov

S prikupnim roza-belim starodobnikom se je Karolina dopoldne pripeljala na ogled še ene znamenitosti. Z velikim zanimanjem je petletnica poslušala o življenju za grajskimi zidovi, opazovala viteze, izdelovala spominske kovance.

"Zelo smo veseli, da gremo lahko kot družina na izlet, da lahko Karolina še vse to dojema, da lahko sama pride samostojno na izlet, da se uči, da ji lahko kaj povemo, kam smo prišli, ker nekega dne ji bo to odvzeto," pove Karolinina mama Sabina Lavrič.

Zahvaljujoč požrtvovalnim staršem in starim staršem, ki jo redno vozijo na terapije, Karolina zaenkrat še lahko hodi in govori, skrbi za mlajši sestrici, pelje kužka na sprehod, to poletje se je naučila celo plavati brez rokavčkov.

A bitka s časom je neizprosna, bolezen lahko vsak trenutek pokaže temno plat, Karolina bi lahko začela vsem na očeh ugašati. Gensko terapijo, ki bi bolezen zaustavila in stane dva milijona evrov, razvijajo na Portugalskem in v ZDA, po najbolj optimističnem scenariju bi bili lahko za klinično študijo nared do konca prihodnjega leta.

"Zelo dobre rezultate imamo na organoidih, to so človeške celice, vzgojene v laboratoriju. Gredo pa znanstveniki konec jeseni tudi na večje sesalce in bodo prvič s to boleznijo zdravili tudi pujse," razlaga Karolinin oče Rafko Ocepek.

Kot pravi Karolinin oče, jim sicer dodatno upanje vliva: "Da so za drug podtip te bolezni pred kratkim šli v produkcijo zdravila. To je pa v bistvu že velik korak."