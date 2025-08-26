Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Birokratska polena pod nogami staršev hudo bolne deklice

Ljubljana, 26. 08. 2025 14.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.S.
Komentarji
19

Staršema šestletne deklice Karoline, ki ima redko in hudo genetsko bolezen, so pristojni zavrnili podaljšanje nadomestila za izpad dohodka zaradi nege otroka, do katerega so upravičeni starši najtežje bolnih otrok. Zaradi tega sta se znašla v finančni stiski, saj Karolinina mama zaradi skrbi za hčerko ne hodi v službo. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj morajo starši najtežje bolnih otrok ves čas dokazovati, kako hudo bolezen ima njihov otrok.

Karolina zaradi bolezni potrebuje 24-urno nego, oskrbo in nadzor, zaradi visokega tveganja okužb pa ne sme obiskovati vrtca, prav tako doma ostajata tudi njeni sestri. Poleg tega deklica obiskuje številne terapije, s katerimi skušajo ohranjati njeno zdravstveno stanje do prejema genskega zdravljenja. 

Kot pojasnjujeta njena starša, Borut in Sabina Lavrič, se je moral zaradi skrbi za hčerko eden od njiju odpovedati službi. V družini imajo tako le en prihodek in so finančno odvisni od državnega nadomestila za izgubljeni dohodek. Pristojne institucije pa so jima zdaj zavrnile podaljšanje nadomestila. 

"Brez delnega plačila za izgubljeni dohodek smo že od konca letošnjega februarja, zaradi česar v zadnjem pol leta vsak mesec težje shajamo. Brez nadomestila in le z eno plačo morava preživljati petčlansko družino, pri tem pa morava poleg rednih stroškov za Karolino pokriti še dodatne stroške terapij, pripomočkov, prehranskih dopolnil, UV-zaščitnih sredstev in posebne prehrane, ki so zanjo ključni," pravita. 

Kot sta pojasnila, sta marca prvič oddala vlogo za podaljšanje, ki je bila zavrnjena. Na odločitev sta se pritožila, a je bila pritožba zavrnjena. Pred poletjem sta ponovno oddala vlogo z dodatnimi obrazložitvami Karolininega zdravstvenega stanja, odgovor pristojnih pa še čakata."Ne moreva razumeti, kako sva lahko bila lansko leto upravičena do nadomestila, zdaj, ko se je Karolinino zdravstveno stanje še dodatno poslabšalo, pa nama je bilo nadomestilo zavrnjeno. To nima nobene logike in smisla."

Karolina
Karolina FOTO: Društvo Viljem Julijan

Anomalije v sistemu

V Društvu Viljem Julijan poudarjajo, da že več let opozarjajo na problematiko na področju uveljavljanja pravic za hudo bolne otroke, a da jih ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve do zdaj ni slišalo. "Vedno znova jim razlagamo, da prihaja do anomalij pri podeljevanju prejemkov in nadomestil, kot sta dodatek za nego otroka in delno izplačilo za izgubljeni dohodek. Mislim, da bi morala biti Karolinina situacija za njih streznitev in soočenje z realnostjo," pravi predsednik društva Nejc Jelen. 

Kot so pojasnili, imajo v Sloveniji starši težko bolnih otrok pravico do dveh socialnih nadomestil, dodatka za nego otroka, ki znaša 125,8 evra oziroma 251,5 evra za najtežje bolne, ter do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki znaša 1,2-kratnik minimalne plače. Tega mesečno prejemajo starši, ki zaradi hudega zdravstvenega stanja otroka ne morejo hoditi v službo.

Zakonska podlaga za nadomestila sta Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter Pravilnik o uveljavljanju pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Vlogo za nadomestilo starš odda na center za socialno delo, zdravniške komisije pa na podlagi vloge odločajo o pravici otroka oziroma staršev do teh prejemkov. Pri tem pa zdravniške komisije same otroka ne poznajo, niti ga nikoli zdravstveno ne pregledajo, opozarjajo v društvu. 

Po mnenju Jelena je sistem uveljavljanja teh pravic v Sloveniji neživljenjski in pomanjkljiv, zato državo poziva k ureditvi problematike. V društvu menijo, da bi se morala pravica do nadomestil za otroke, ki imajo neozdravljivo genetsko bolezen, podeliti trajno do 18. leta starosti ali pa vsaj za sedem let. Trenutno se namreč v praksi dogaja, da se pravico podeli za eno leto, v nekaterih primerih pa za dve oziroma tri. 

"Karolinina starša sta pred enim letom to pravico prejela za zgolj pol leta, ko pa sta jo želela podaljšati, jima je bila zavrnjena. To pomeni, da morajo starši vsako leto ali vsakih nekaj let na CSD oddajati ponovne vloge, h katerim je treba vsakič znova priložiti cel kup zdravstvene dokumentacije, ki jo je pogosto težko pridobiti."

Jelen poudarja, da je nesmiselno, da morajo starši najtežje bolnih otrok ves čas dokazovati, kako hudo bolezen ima njihov otrok. V društvu zato pristojnim predlagajo, da ustanovijo strokovno delovno skupino, ki bo preučila stanje trenutnega sistema in poiskala najboljše možne rešitve za izboljšave.

Preberi še Starši otrok z Downovim sindromom pozivajo k širitvi pravice do dodatka za nego otroka
karolina nadomestilo
Naslednji članek

Birokratska polena pod nogami staršev hudo bolne deklice

Naslednji članek

Med zajemanjem vode helikopter strmoglavil v jezero

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SEJBOBOL
26. 08. 2025 16.05
+1
Važno da majo nadomestila albanke velike družine in male , žene nikol ne delajo tko in tko ....
ODGOVORI
1 0
DAEMONIUM
26. 08. 2025 16.02
-1
Izrojeni ljubljanski levicarji, za NVO pa ni problem, milijone jim z lopato mecete, naravnost nagravzne so te ljubljanske levičarske stranke🤮🤮🤮
ODGOVORI
0 1
Primož Rus
26. 08. 2025 16.01
SRAMOTA,da živim v državi,KJER JE GLAVNA NOVICA telenovela "Golaber and friends" in v kateri GLAVNI AKTER NE VIDI,kaj se mu dogaja pred lastnimi očmi.....Kar pa se zbiranja denarja za njo in podobne tiče......PA ZAHTEVAM,da sedaj da denar Bezenšek,KI SI GA JE lepo pospravil v svoj sef.....
ODGOVORI
0 0
McGregor---
26. 08. 2025 15.53
+3
Čudno, moja soseda Fikreta, brez dneva delovne dobe v 🇸🇮, dobi vse možne dodatke in zastonj vrtec za otroke 🧐😏
ODGOVORI
3 0
Ricola Swiss
26. 08. 2025 15.51
+3
Vlada pravi Palestina je prioriteta, pa tudi če gre vse v Palestino.
ODGOVORI
4 1
JApajaDAja
26. 08. 2025 15.42
+2
starša...kopije papirjev pošljite na nvo "pravno mrežo" v lj....morda jih vest spodbudi h dvigu glasu tudi za vašega otroka, za vas in vam podobnim!
ODGOVORI
2 0
Rdečimesečnik
26. 08. 2025 15.35
+5
Plešite
ODGOVORI
6 1
JApajaDAja
26. 08. 2025 15.39
+2
kot v hrastovljah?
ODGOVORI
2 0
natas999
26. 08. 2025 15.32
+6
banda butalska
ODGOVORI
6 0
Sushilover
26. 08. 2025 15.29
+8
ker očitno nimajo pravega priimka. Žal.
ODGOVORI
10 2
malapo
26. 08. 2025 15.27
+6
banda
ODGOVORI
6 0
JApajaDAja
26. 08. 2025 14.59
+11
sesutje sistema in človečnosti! tudi taubi šele 9.9.sklicuje glavni štab na katerem se bodo dogovarjali kam, koliko, kako, komu, za kaj.....bodo namenjeni €, ki nam jih plenijo od 1.7.letos...
ODGOVORI
11 0
mackon08
26. 08. 2025 14.42
+15
Ma kakšna institucija je zavrnila vlogo, vlogo so zavrnili pokvarjenci z imenim in priimkom. Banda pokvarjena.
ODGOVORI
15 0
konc
26. 08. 2025 14.53
+12
Tako je, osebno izpostaviti takšne smeti od ljudi! SRAMOTA birokratska!
ODGOVORI
12 0
ROMELS
26. 08. 2025 14.32
+4
v bivši jugi se kaj takega ne bi nikoli zgodilo. birokrati najbolj ljubijo sami sebe.
ODGOVORI
7 3
prinašalec2
26. 08. 2025 14.27
+10
Sramota od sramote, golobovi.
ODGOVORI
12 2
96bimBo
26. 08. 2025 15.01
-3
... in Janševi.
ODGOVORI
4 7
Jaz17
26. 08. 2025 14.24
+12
Ta država postaja vedno večja sramota!
ODGOVORI
13 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155