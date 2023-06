Karolinina nagradna igra za Dončićev dres Dallas Mavericks

Štiriletna Karolina ima edina v Sloveniji smrtonosno redko bolezen – bolezen hitrega staranja. Za Karolino razvijajo genetsko zdravljenje, za kar morajo zbrati dva milijona evrov. In ta cilj pomaga doseči tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. V nagradni igri, izkupiček katere bo namenjen Karolininemu zdravljenju, lahko osvojite edinstven lastnoročno podpisan dres Luke Dončiča.

Karolina je prekrasna in radoživa punčka, ki so ji tik pred lanskim božičem diagnosticirali zelo redko in napredujočo genetsko bolezen, Cockayne sindrom - tip B, so sporočili iz društva Viljem Julijan. Bolezen je žal smrtonosna in povprečna življenjska doba otrok je zgolj 12 let. Za bolezen trenutno ni nobenega zdravila ali zdravljenja, vendar pa za deklico obstaja rešitev in svetlo upanje, za katerega sta njena starša pripravljena narediti vse, da bi ji lahko omogočila življenje in prihodnost. Za vsakih 5 evrov donacije je mogoče pridobiti en virtualni kupon za sodelovanje v žrebu. Več virtualnih kuponov pomeni večje možnosti za osvojitev podpisanega NBA dresa Luke Dončića ali katere od drugih nagrad.

“Vsaka donacija bo v času nagradne igre tako lahko imela še dodaten razlog za veselje. Za dres in ostale nagrade se lahko zelo enostavno poteguje vsak, ki bo v času od 21. junija do 20. julija za Karolino namenil donacijo bodisi s QR-generatorjem preko spletne strani in bančnega nakazila ali po SMS-donaciji sledil povezavi za sodelovanje v nagradni igri,” pojasnjujeta Karolinina starša.

Zato sta se povezala z Društvom Viljem Julijan, ki je našlo vrhunske strokovnjake na univerzah v ZDA in na Portugalskem, ki so bili pripravljeni razviti gensko terapijo za to bolezen, hkrati pa so za kritje potrebnih stroškov razvoja zagnali veliko zbiralno akcijo, s katero so za Karolino v samo štirih mesecih zbrali že več kot 865.000 evrov. Razvoj genskega zdravljenja sedaj pospešeno poteka, raziskovalci pa so dosegli že prve pomembne napredke in naj bi v bližnji prihodnosti začeli s prvimi poskusi na laboratorijskih živalskih modelih.

Da bi za Karolino čim prej zbrali potrebno vsoto, sedaj v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dol pri Ljubljani, s starši in podporniki organizirajo dobrodelno nagradno igro, s katero želijo za Karolino do sredine julija zbrati čim več donacij. S pomočjo predsednika Košarkarske zveze Slovenije Mateja Erjavca, je družina prejela originalen lastnoročno podpisan dres Luke Dončića njegove NBA ekipe Dallas Mavericks. Da bi bila številka 77, ki jo v svoji NBA ekipi nosi naš izjemen košarkarski as, tudi Karolinina srečna številka, ki ji bo pomagala na poti do zdravljenja, njena družina upa na čim več donacij v tem poletnem času skozi udeležbo v 'Karolinini nagradni igri'. Nagrade pa so: 1. nagrada: 1x podpisan NBA-dres Luka Dončić 77 Dallas Maverics, 2. nagrada: 2x vstopnica za košarkarsko tekmo Slovenija: Hrvaška (Stožice 8. 8. 2023), 3. nagrada: 1x košarkarska žoga Luka Dončić 77.