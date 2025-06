Karton 2025: telesna zmogljivost otrok še vedno slaba

Športnovzgojni karton je eden najbolj celovitih nacionalnih sistemov spremljanja telesne zmogljivosti mladih na svetu. Letošnji rezultati razkrivajo, da je najbolj izrazit razkorak viden v koordinaciji, mišični moči in gibljivosti, ki so še vedno več kot pet odstotkov nižji kot leta 2019.

Trendi po pandemiji so v zadnjih petih letih v upadanju in niso na ravni predkoronskih časov. Letos so v statistiki prvič gledali iste otroke v primerjavi s prejšnjim letom, 116.000 otrok med 7. in 19. letom starosti.

Analiza razvoja je v enem letu razkrila izrazit upad gibalne učinkovitosti pri fantih in stagnacijo pri dekletih, hkrati se še poglabljajo razlike med zelo zmogljivimi in šibkimi. Trenutno so obdelali podatke več kot 60 odstotkov otrok in mladostnikov, ki kažejo, da posledice protikoronskih ukrepov še niso izzvenele.

Telesna zmogljivost fantov je še vedno za več kot štiri odstotke, deklet pa za več kot sedem odstotkov nižja kot v predkoronskem letu 2019. Skrbi predvsem dejstvo, da se je po lanski stagnaciji letos trend izraziteje obrnil navzdol.

"Že lani smo zaznali, da se je prvi trend izboljšanja po epidemiji ustavil, zaznali smo stagnacijo in nanjo opozorili. Letos je ta na žalost prerasla v nazadovanje. Prišlo je do upada gibalne učinkovitosti otrok. Indeks gibalne učinkovitosti je bolj upadel pri fantih, pri dekletih smo skoraj na istem kot leto prej," je na današnji konferenci dejal Gregor Starc, vodja nacionalnega sistema ŠVK in redni profesor na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.

Otroci in mladostniki so tako vse bolj šibki, kar se kaže v upadu eksplozivne moči, vse bolj napeti, kar se kaže v manjši gibljivosti. S tem se krepi nov skrb zbujajoč trend – naraščanje stresa, agresije in medvrstniškega nasilja. Tu ima šport posebno moč, kar je bila glavna debata ob današnji predstavitvi rezultatov.