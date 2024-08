Katapult nad Sočo bi lahko pripeljal tudi do velike tragedije

Opozorilne table, žičnata ograja, varovalna gradbena mreža in trakovi ter skupina mladeničev, ki visoko nad smaragdno gladino vse to mirno prepleza. "Veste, saj to je zaprto povsem provizorično, ker je zdaj toliko turistov, sicer pa ni nobene nevarnosti," poznavalsko pripomnijo. To ni res, brv čez Sočo smo zaprli z dobrim razlogom, so za 24ur.com zatrdili na kobariški občini.

V Kobaridu z desnega brega Soče v neposredni bližini avtokampa do brvi vodijo strme stopnice z leseno ograjo, tam je nalepljena prva opozorilna tabla. Na stopnicah je vseeno gneča, saj jih ljudje uporabljajo tudi za dostop do skal ob vnožju, s katerih nato skačejo v vodo ali pa na njih posedajo.

Krak stopnic, ki vodi proti brvi, je zdaj varovan z žičnato ograjo. Za njo je postavljena še ena tabla, ki opozarja na nevarnost, dostop na samo brv fizično preprečuje še mrežasta varovalna ograja. A niti vse te prepreke ne ustavijo turistov, ki jih v teh dneh v Posočju mrgoli.

Ob našem prihodu z levega brega, ki je zaščiten na podoben način, prihaja skupina fantov. Vse ovire, ki so jim postavljene na pot, preprosto preplezajo. Med seboj se pogovarjajo v nemščini, nam pa v angleščini zatrdijo, da prečkanje brvi ni nevarno, da so prepreke postavljene zgolj zato, da bi omejili število turistov na njej.

Idealna lokacija za fotografijo za Instagram, toda ... 51,5 metra dolgo leseno brv je leta 1998 zgradilo lokalno turistično društvo skupaj s Kobariškim muzejem ob pomoči državnih in občinskih sredstev. To pomeni, da je stara že 26 let. Je del Kobariške zgodovinske poti, številni sprehajalci pa jo uporabljajo kot privlačno bližnjico do priljubljenega slapu Kozjak namesto prometnega Napoleonovega mostu. Sploh v zadnjih letih in z razmahom družbenih omrežij je postala tudi priljubljena točka za fotografiranje. A ne samo za fotografiranje, ampak tudi za zganjanje vragolij, pravijo na kobariški občini. Največja dovoljena obremenitev je 100 ljudi naenkrat, izdelana je bila za hojo, številni so po zibajoči leseni konstrukciji skakali, plezali po ograji, se od tam pognali v globino, so nanizali. V nedeljo zvečer so brv zaprli, kar je povzročilo negodovanje tudi med delom lokalnega prebivalstva in turističnih ponudnikov v okolici. Očitajo, da bi lahko brv sanirali še pred začetkom turistične sezone, ne pa jo zapirali sredi avgusta. Ob zapori so na občini na družbenih omrežjih zapisali le, da jo zapirajo zaradi nevarnosti, natančnejših pojasnil pa ni bilo, zato so mnogi menili enako kot skupinica nadobudnih mladeničev, ki smo jo srečali. Pristojne smo zato prosili za podrobnejša pojasnila: ali nevarnost dejansko obstaja?

"Brv se je redno pregledovala, predvsem v času večjega obiska in uporabe, glede na množičen obisk v zadnjih 14 dneh in povečanega zadrževanja večjega števila ljudi na brvi skozi ves dan smo dodatno zaprosili za pregled in mnenje," pojasnjujejo. Pravijo, da jo je pregledal strokovnjak gradbene stroke, ki se ukvarja s temi projekti in gradnjo tovrstnih objektov. Tragedija tudi brez popolne zrušitve mostu "Na konstrukciji so se pojavile vidne poškodbe, ki bi lahko povzročile, da most zaniha," so za našo spletno stran pojasnili, da se je nagnil podporni steber. "Lahko popusti predvsem vertikalna lesena podporna konstrukcija, kar lahko povzroči tudi katapult," so opozorili. Ne gre torej zato, da bi se lesen most lahko povsem zrušil v reko, toda nenaden sunek ob popuščanju stebra bi lahko povzročil, da bi ljudi katapultiralo v zrak, nato pa vrglo v reko ali na skale. Dovolj torej za veliko tragedijo.

