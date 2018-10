Umrla je Katarina Bajuk

Katarina Bajuk je bila profesorica angleškega jezika in literature, v ZDA pa je kasneje magistrirala iz španske književnosti in poučevala španščino.

S soprogom sta bila starša treh otrok - Tatjane, Andreja Sebastiana in Nataše.

V Slovenijo sta se z Bajukom vrnila leta 2000, ko je vladaJaneza Drnovška v državnem zboru doživela nezaupnico, on pa je nato za krajše obdobje postal predsednik vlade. Državni zbor ga je za mandatarja potrdil 3. maja 2000. Bajuk je bil predsednik vlade sedem mesecev do volitev, na katerih je zmagala LDS. 15. aprila 2000 je bil Bajuk izvoljen tudi za podpredsednika stranke SLS+SKD, ki ga je tudi predlagala za mandatarja. Po razpadu stranke na dva dela je 1. avgusta 2000 ustanovil stranko Nova Slovenija (NSi), ki jo je vodil do leta 2008.

Bajuk je bil v državni zbor znova izvoljen štiri leta kasneje na državnozborskih volitvah leta 2004. Po tem je postal minister za finance v vladi Janeza Janše. Med njegovim mandatom je Slovenija sprejela evro, revija The Bankerpa ga je konec leta 2005 razglasila za "finančnega ministra leta", sledila je še nagrada European Voicea za "dosežek leta".

Po porazu stranke na volitvah leta 2008, ko ni presegla praga za Državni zbor, je Bajuk odstopil z mesta predsednika stranke in se umaknil iz politike. Andrej Bajuk je umrl v noči na 16. avgust leta 2011.

Če je v času njegove aktivne politične kariere Katarina Bajuk soproga redno spremljala na vse uradne dogodke in obiske, se je po njegovem odhodu iz politike oddaljila od javnosti, po njegovi smrti pa se je skoraj povsem umaknila.

Se je pa leta 2014 pojavila na shodu Odbora 2014 v podporo Janezu Janši pred sodiščem in zbrane tudi nagovorila. Opozorila je, da je "pravica odložena, pravica odrečena".