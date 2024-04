Katarina Bergant bo nastopila funkcijo generalne državne tožilke

Katarina Bergant državnotožilsko kariero gradi 27 let. Zadnjih šest let je vodila Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, od lani kot vrhovna državna tožilka. Je soavtorica komentarja splošnega dela kazenskega zakonika in komentarja zakona o kazenskem postopku ter predavateljica in nosilka predmeta kazensko in kaznovalno pravo na Fakulteti za menedžment in pravo v Ljubljani.

Med drugim je leta 2008 zavrgla predlog za pregon finskega novinarja Magnusa Berglunda v zadevi Patria. Leta 2015 pa je prevzela primer zdravnika Ivana Radana, ki so ga po dolgotrajnem sojenju med drugim oprostili obtožb uboja štirih bolnikov.