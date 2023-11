Katarina Bergant vložila kandidaturo za generalno državno tožilko

Generalnega državnega tožilca imenuje DZ na obrazložen predlog Državnotožilskega sveta po predhodni pridobitvi mnenja vlade. Mandat je šest let z možnostjo ponovnega imenovanja, piše v Uradnem listu.

Za generalnega državnega tožilca je sicer lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv vrhovnega državnega tožilca. Kandidati morajo prijavi priložiti šestletni strateški program dela državnega tožilstva, ki mora vsebovati zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način oblikovanja in izenačevanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev, način zagotavljanja javnosti in preglednosti dela ter navedbo ukrepov in rokov za dosego ciljev.