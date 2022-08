Zgodilo se je leta 1997, ko je takrat mlada novinarka POP TV-ja poročala o veliki železničarski stavki v Ljubljani. Ko sta se s sindikalistom Slavkom Kmetičem odpravila do snemalne ekipe, da bi se v živo javila v oddajo, je dvigalo na prometnem ministrstvu ustavil. "On je bil v sekundi na meni, dvigalo je bilo majhno, on je fizično močnejši. Otipaval me je, hotel me je poljubljati, prijemal me je za telo, jaz sem se na srečo ubranila tistega njegovega napada," pripoveduje novinarka in pisateljica Katarina Keček.

Ostala je v hudem šoku, medtem ko se je Kmetič po izstopu iz dvigala delal, kot da se ni zgodilo nič, pripoveduje. Javljanja v živo tistega dne ni mogla izpeljati, za napad je povedala sodelavcem in nadrejenim, ki so odločitev o prijavi prepustili njej: "Nisem se počutila dovolj močne, da bi se zoperstavila vsem tem desničarskim veljakom. Sami vemo, kako se z žrtvami spolnih napadov v Sloveniji dela, in jaz ne bi bila nobena izjema."