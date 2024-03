Katarini Bergant zelena luč za imenovanje na mesto generalne državne tožilke

OGLAS

Državni zbor je Katarino Bergant v imenovanje za generalno državno tožilko predlagal Državnotožilskemu svetu, ki je ocenil, da je ustrezno strokovno usposobljena, pri čemer so po besedah predsednika Državnotožilskega sveta Harija Furlana upoštevali tudi njene dosedanje izkušnje. Njen strateški program dela državnega tožilstva je po njihovi oceni celovit, konkreten in ustrezno umeščen v kriminalitetno politiko. V ustnem razgovoru pa je izkazala tudi, da pozna delovanje državnega tožilstva na ravni celotne države in njegovo umeščenost v širši družbeni kontekst, je še navedel Furlan.

Katarina Bergant FOTO: Bobo icon-expand

Bergantova je na skupni seji MVK in odbora za pravosodje pojasnila, da je v državnotožilski organizaciji zaposlena 27 let. Na podlagi lastne zaznave in podatkov iz letnih poročil ocenjuje delo tožilstva kot uspešno, učinkovito in gospodarno, kar pa po njenih besedah ne pomeni, da ni prostora za izboljšave. "Moja vizija razvoja državne tožilske organizacije za prihodnjih šest let gre v smeri moderne, visoko strokovne in učinkovite, vendar pa tudi transparentne in navzven odprte organizacije," je dejala. Seveda pa bodo temelj vedno samostojni, suvereni in vrhunsko usposobljeni ter tudi primerno plačani državni tožilci, je dodala. Katere so njene prioritete? Med prioritetami je navedla poenotenje kaznovalne politike vseh državnih tožilstev. Po njeni oceni bi kazalo razmisliti o ustanovitvi oddelka za mednarodno sodelovanje na vrhovnem državnem tožilstvu. Zdi se ji pomembno tudi, "da se tožilstvo navzven odpre, seveda ob strateško usmerjeni in nadzorovani politiki komuniciranja", zato se zavzema za okrepitev službe za odnose z javnostmi. Pomembno se ji zdi tudi, da oddelek za razvoj upravljanja, ki bedi nad statistiko reševanja zadev, spremlja in ugotavlja obremenitev posameznih državnih tožilstev in sproti tudi sprejema ukrepe za izenačevanje obremenjenosti državnih tožilstev.

Čeprav je, kot je ugotavljala, lani po dolgih letih prišlo do povečanja števila dovoljenih mest državnih tožilcev, pa pozitivnih sprememb za zdaj zaradi dolgotrajnih kadrovskih postopkov še ni zaznati. Zato je treba po njenih besedah najti rešitve za poenostavitev in pospešitev dolgotrajnih postopkov za imenovanje in napredovanje državnih tožilcev. Prav tako je težava, ker ni zanimanja za delovna mesta pripravnikov in višjih pravosodnih svetovalcev. Je tudi zagovornica vpeljave enovitega državnega tožilca, torej enega tožilca na prvi stopnji, saj že zdaj po njenih navedbah okrajni in okrožni tožilci opravljajo vse zadeve, plačani pa so glede na naziv. Prav tako je napovedala prizadevanja na področju uvedbe e-pravosodja, elektronskih spisov, kjer bo po njeni oceni treba veliko narediti na povezljivosti informacijskih sistemov policije, tožilstva in sodišča.

Sodišče FOTO: Shutterstock icon-expand