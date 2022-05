Katarski emir al Tani začenja uradni obisk v Sloveniji

Emirja Tamima bin Hamada bin Kalifo al Tanija bo v Sloveniji spremljala številčna delegacija, v kateri bodo med drugim ministri za zunanje zadeve, za finance ter za trgovino. Teme pogovorov bodo dvostransko sodelovanje in aktualno politično dogajanje, predvsem vojna v Ukrajini in razmere na Zahodnem Balkanu, so sporočili iz urada predsednika Boruta Pahorja.

"Obisk šejka al Tanija, emirja države Katar, nadaljuje kontinuiteto srečanj in pogovorov visokih predstavnikov Slovenije in Katarja v zadnjih mesecih, ter ponuja možnost krepitve bilateralnih odnosov in ustvarjanje priložnosti za sodelovanje," so še sporočili iz Pahorjevega urada.

V okviru obiska je predviden podpis memoranduma o soglasju med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Qatar Holding LLC.

Danes, prvi dan obiska bo Pahor emirja gostil na Bledu.

Drugi dan obiska, v ponedeljek, pa se bo z njim srečal tudi predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Janez Janša. "Sogovornika bosta v pogovorih spregovorila o bilateralnih odnosih, situaciji na Bližnjem vzhodu, Afganistanu ter ruski invaziji na Ukrajino ter o njenih posledicah na širšo mednarodno skupnost," so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Obisk je priložnost za nadaljnjo krepitev sodelovanja na področju gospodarstva, predvsem za potrditev dogovorov na področju energetike s ciljem večje diverzifikacije dobave zemeljskega plina v Slovenijo. Odnosi med Republiko Slovenijo in državo Katar so prijateljski, brez odprtih vprašanj.

Med Katarjem in Slovenijo namreč obstaja neizkoriščen gospodarski potencial. Gospodarsko sodelovanje med državama je sicer omejeno na blagovno menjavo, razvojni načrti Katarja v prihodnjih desetih letih pa predstavljajo poslovno priložnost tudi za slovenska podjetja in pristanišče.