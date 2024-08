Kmetje v šoku: posadili 200 hektarjev koruze, a storži so prazni

Koruzno polje je na prvi pogled povsem običajno, storži veliki in lepo razviti, zato Alojz Pučnik vse do nedavnega ni zaznal, da bi bilo kaj narobe: "Vozil sem se mimo in izgledalo je, da so storži lepi. Prejšnji torek sem utrgal prvega, mislil sem, da sem slučajno naletel na slabšega. Ko sem jih bral naprej, pa šok."

Storži, vsi po vrsti, prazni. Enaka zgodba kot v Oplotnici, tudi v 60 kilometrov oddaljenih Juršincih. "Vse, kar primeš, vse je prazno," opisuje Denis Hrga iz Antoličeve kmetije. In taka koruza je za krmo praktično neuporabna. Zrnja so namreč tista, ki vsebujejo škrob, brez škroba pa energije v taki silaži ni. "To je isto, kot da bi jedel samo solato brez dodatkov. Krava bo sita, ne bo pa dala mleka oziroma bik ne bo priraščal," razloži Hrga. V njegovem hlevu pa kar 200 glav goveje živine.