'Katastrofa': v Slovenski Bistrici kolona čakajočih na vpis k zdravnici

Posnetki in fotografije ljudi, ki v Slovenski Bistrici čakajo, da bi se vpisali k novi zdravnici, so zaokrožili po družbenih omrežjih. Številne so spomnili na prizore, ki smo jim bili pred časom priča v Ljubljani.

K zdravnici, ki je danes začela z delom, so vpisali med 1200 in 1300 oseb, saj je imela na voljo 1895 glavarinskih količnikov.

Direktorica zdravstvenega doma Urška Sedmak je povedala, da je bilo veliko zanimanje ljudi za vpis k družinski zdravnici pričakovano. " Pričakovali smo velik naval, zato smo organizirali tri vpisna mesta. Do zapolnitve mest je prišlo že nekaj po 11. uri in žal je nekaj ljudi ostalo brez možnosti izbire osebnega izbranega zdravnika, " je dejala.

Razmere na področju družinske medicine v Slovenski Bistrici so se začele zaostrovati po tistem, ko je maja zapustila delovno mesto dotedanja strokovna direktorica ZD Slovenska Bistrica Alenka Antolinc Košat, konec junija pa se je upokojila zdravnica koncesionarka Tanja Pavlovič. Skupno sta skrbeli za okoli 3000 pacientov.

Delo prve nadaljujeta dve zdravnici, ki menjaje delata v ambulanti tri dni v tednu, preostali program zdravstvenega doma pa je prevzela zdravnica Marija Osovnikar, ki je danes začela z delom.

"Težava pa je v tem, da se je upokojila koncesionarka in nova koncesija še ni podeljena," je pojasnila direktorica. Če bo občini uspelo podeliti koncesijo drugemu zdravniku, bo po njenih ocenah dovolj mest za vse paciente.

A tudi na zadnjem razpisu ni bilo zanimanja zdravnikov za prevzem te koncesije. Kot so navedli na spletni strani občine, do izteka roka 19. septembra niso prejeli nobene prijave.

Slaba volja med čakajočimi

Zato je bilo veliko upanja, ko je prišla informacija, da prihaja nova zdravnica. A kapacitete so bile v nekaj urah polne. Načeloma so napovedovali, da bo vpis potekal "cel dan med 7. in 19. uro oziroma do zapolnitve vseh 1895 glavarinskih količnikov." So pa mnogi pričakovali, da bo gneča, zato so prišli že "sredi noči".

Med čakajočimi pa je bilo veliko slabe volje. "Plačujemo za storitve, ki jih ni." "Katastrofa". "Bolano." Je bilo med drugim slišati.

Ko so se mesta zapolnila, je morala zaradi prerivanja in glasnega razburjanja pred vrati posredovati celo policija, ki je tako umirila položaj, je poročala Televizija Maribor.