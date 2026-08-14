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Slovenija

Katastrofalna suša, kmetje obupani, minister pa na dopustu

Ljubljana, 14. 08. 2026 06.00 pred 6 urami 3 min branja 379

Avtor:
Nuša Dekleva 24UR ZVEČER
Janez Cigler Kralj

Katastrofalna suša v Sloveniji, kmetje so obupani, kmetijski minister Janez Cigler Kralj, ki je prvi pristojen za reševanje težav v kmetijstvu, pa na dopustu. Zakaj se ministru doslej ni zdelo vredno oditi na teren med kmete in jim vliti upanje, da morda pa vse le ni izgubljeno, ampak je to namesto njega z njegovim pooblastilom počela državna sekretarka? Bo minister predčasno končal dopust in se namesto v ponedeljek na teren med kmete odpravil že danes? S kakšnimi ukrepi bo vlada pomagala kmetom?

"Eno zrno na strok. Grozdja zgolj za rozine. Krompir je začel že delati skorjo. Nič, vse je suho, nobenih rastlin."

To so pričevanja slovenskih kmetov, ki nemočno opazujejo posledice katastrofalne suše. Pri žitih je izpad pridelka tudi 50-odstoten, pri krompirju in koruzi ponekod dosega celo 90 odstotkov, pri oljnih bučah pa presega polovico. Razmere so katastrofalne – praktično ni panoge, ki ne bi bila prizadeta, opozarja predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZ) Slovenije Jože Podgoršek. "Situacija je resnično stresna in zahtevna za vse naše kmetije. /.../ Pričakujemo ukrepe države, da pomagamo kmetijam prebroditi to izjemno težko situacijo – čim prej, kot je mogoče. Da ne bomo spet čakali na drugo leto, skladno s klasičnimi časovnicami za pomoči," je jasen.

Kmetje in strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bo treba začeti vlagati predvsem v preprečevanje škode in ne samo sanacijo.

"Treba bi bilo urediti namakalne sisteme, država nam to obljublja 20, 30 let," pravi kmetovalec Tilen Peterka. Da bi bilo to tudi ceneje za državo, prikimava Rok Lebar, "kot pa da vsako leto plačuje za škodo po suši".

"Veliko več bo treba vlagati v prihodnosti, v preventivne zaščitne ukrepe. V takšnih sezonah, kot je letos specifična, bo pa morala verjetno tudi država prisluhniti s kakšno dodatno pomočjo – da se bo ohranila dolgoročna kmetijska pridelava, črede in pridelava zelenjave in da kmetje ne bodo obupali," meni član sveta KGZ Slovenije Bojan Cajhen.

Kar pa je, kot pravijo kmetje, v takih razmerah vedno bližje realnosti.

Kaj kmetje pričakujejo od države?

V oddaji 24UR ZVEČER so sinoči ob tem gostili ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja. Zakaj ob tej kastrofalni suši ni prekinil dopusta in odšel na teren med kmete, ter tako pokazal solidarnost?

Kmetijski minister odgovarja, da je na nek način bil med kmeti, na Koroškem. "Bil sem na kmetiji, kjer sem pomagal pri delu, se pogovarjal z več kmeti. Neposredno sem pa v kontaktu s svojo ekipo, obveščamo se o stanju in dogovorjeni smo bili, da ta teden gre na teren državna sekretarka, naslednji teden pa greva še midva s predsednikom KGZ. In to dvakrat – šli bomo na Gorenjsko in potem na vzhodni del Slovenije."

A ni vseeno, kdo pride prvič javno med kmete – državna sekretarka, četudi ima njegova pooblastila, ne vodi ministrstva. Cigler Kralj je pred volitvami namreč dejal, da se bo boril za slovenske kmete, včeraj pa ga tam ni bilo. Se mu ne zdi, da je kmete s tem pustil na cedilu. "Ne, nikakor ne, ravno nasprotno – državna sekretarka je s polnimi pooblastili, ona je moja desna roka. Bila je na terenu, bila sva v stiku, povedala mi je, da je bil odziv kmetov zelo dober, da kmetje čutijo, da jih slišimo, da ukrepamo. Recimo, ob draginji energentov smo ukrepali takoj, skupaj z ministrstvom za infrastrukturo smo na ravni vlade znižali neke dajatve – prišli smo nasproti in skušamo pomagati na več ravneh," vztraja Cigler Kralj.


Celoten pogovor je na voljo zgoraj.

suša kmetje Janez Cigler Kralj vlada ukrepi pomoč

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KOMENTARJI379

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Bbcc12
14. 08. 2026 12.33
To je desna vlada. Samo besede. Potem pa nič ali minus za navadnega državljana. Elito oz sebe samo podpirajo.
Odgovori
0 0
Bbcc12
14. 08. 2026 12.31
Kaj pa je kdaj NSi naredila za kmet? Nič.
Odgovori
0 0
Nebodijetreba
14. 08. 2026 12.27
Če bi Cigler prekinil dopust, bi Bog poslal odrešilni dež, kajneda? Mislim, da je pomembneje, kaj bo minister napravil, da pomaga kmetom - od pomoči za nastalo škodo do preventive (odpravo ovir za uporabo rečnih voda, finančnih spodbud za ureditev namakalnih sistemov ...). Levosučni pač vsako naravno katastrofo izkoristijo za svoje zlonamerne cilje! Sram naj vas bo!
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+1
1 0
brezveze13
14. 08. 2026 12.26
katastrofa, minister pa na dopustu , kaj naj v naprtnjači nosi vodo in zaliva, kaj sploh lahko pomaga da za mašo kot to prepričujejo fajmoštri da polnijo svoj žep tukaj ne moreš prositi za pomoč za dež od mednarodne skupnosti, lahko samo zaprosiš za pomoč za lajšanje posledic a to šele po končni analizi škode nastale zaradi posledic suše, in ne izkoriščajte vsako kraco in priliko za pljuvanje po vladi, (sicer je pa pernati na bolj vročem in toplem območju na dopustu mogoče je pa on to poslal nad slovenijo -ko že pluvate)
Odgovori
+1
1 0
SDS_je_poden
14. 08. 2026 12.27
Sedaj, ko ima nov avto za zahtevna terenska dela, bi se lahko tudi na terenu naslikal z njim. Al ne?
Odgovori
-1
0 1
SDS_je_poden
14. 08. 2026 12.23
Minister ima novi avto, ki smo mu ga kupili mi, seveda je peljal družino na "zasluženi" dopust. Briga njega za kmete.
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+1
2 1
Skunk Works
14. 08. 2026 12.25
Daj ne lajnaj, je po tv zvečer vse lepo razložil, kako je z avtom...Kaj naj peš hodi okoli?..
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-3
1 4
jank
14. 08. 2026 12.28
Skunki, ta resnica je huda desničarska bolečina, a ne. Spreglejte že in si priznajte, kako gnile bučke ste kupili.
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+2
2 0
SDS_je_poden
14. 08. 2026 12.28
Brigajo me njegovi zlajnani izgovori, zakaj je rabil nov službeni avto. Prejšnji je bil star samo 7 let in čisto uporaben. Samo vas desne ovce obrijejo z cenenimi izgovori.
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+0
1 1
Skunk Works
14. 08. 2026 12.23
Joj kaka katastrofa, človek šel za par dni na dopust ob 20 letnici poroke...Pa ravno sedaj ko je suša čez noč udarila...Tri dni nazaj še vse zeleno, buhteče in zalito, včeraj vse zažgano, on pa na dopust....Kaj ste ja nori...Zakaj se ne zgleduje po golobu, ki je v geniju bil na dopustu od konca maja do konca septembra....nedosegljiv za maile, sms-e..
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-3
1 4
Skunk Works
14. 08. 2026 12.24
Seveda to ni poplava ali potres, ko čez noč poruši pol države...Ampak glavno, da se nabija, ker so sedaj napačni na oblasti...Ni ga čez objektivnost....
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-3
1 4
SDS_je_poden
14. 08. 2026 12.26
Ciglerjev vrtiček je zelen, zato se je odločil it na dopust. Briga njega za kmete.
Odgovori
+0
1 1
QueenKong
14. 08. 2026 12.27
se mi je kar zdelo da takoj ko se javiš tukaj bo lanski golobov dopust kriv za letošnjo sušo !
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+1
1 0
QueenKong
14. 08. 2026 12.29
dihurček pozabil si na sokrivca kučana
Odgovori
+0
1 1
jozefStefan
14. 08. 2026 12.22
Kaj pa lahko stori? Obljublja ? .. Wav.. naj bo na dopustu. Obljub ne potrebuje nihče.. potrebujemo rešitve!
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+1
1 0
SDS_je_poden
14. 08. 2026 12.25
Začne naj iskati denar za pokritje škode kmetom in pa požene projekte namakalnih sistemov. Al zakaj dobi tisto mastno plačo vsak mesecv?
Odgovori
+1
1 0
U1783851350655
14. 08. 2026 12.22
Ja kaj pa naj naredi, za letos je končano, če bodo le za naprej kaj spesnili.
Odgovori
0 0
jank
14. 08. 2026 12.20
Edino na kar še lahko kmetje realno upajo je, da bosta prva diletanta minister Cigler Kralj in državna sekretarka M. Erjavec skupaj s fari organizirala molitve za dež. O kmetijstvu ne vesta niti približno toliko kot povprečen vrtičkar.
Odgovori
+4
5 1
Perrun
14. 08. 2026 12.23
ja slabsega ministra si težko predstavljaš. sicer kaj pa je bil? nek strokovc v državnem zboru
Odgovori
-1
0 1
Lopovi na2
14. 08. 2026 12.26
ja, gobezdalo
Odgovori
-1
0 1
Bella Ciao1
14. 08. 2026 12.16
Kot Corona bo zdaj suša seveda izgovor za popoln kolaps vlade diletantov in več milijardno luknjo....večina bo pristala v rokah desnih tajkunov, RKC, raznih Prodanovičev s skritimi računi na eksotih. Če jih pa volijo samo zato, ker jim je bog baje tako rekel...pač ne vedo kaj počnejo.
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+2
3 1
14. 08. 2026 12.15
Če bi se tako dogajalo z RKC, bi prilizni takoj končal z dopustom, in se odpravil na sedež RKC v LJ. in vprašal če potrebujejo kakršno koli pomoči, za odpravo posledic, za Slovenskega kmeta pa zadostuje sekretarka. 🤮🤮🤮
Odgovori
+2
4 2
sioxxos
14. 08. 2026 12.20
Torej bi moral obiskati vse slovenske kmete, ki trpijo zaradi katastrofalne suše? Zberi se in začni logično razmišljat. Kmet potrebuje ukrepe, ne obiske.
Odgovori
+0
2 2
QueenKong
14. 08. 2026 12.13
neverjeno kako se čez noč kapitalisti in kmetje spreobrnejo v socialiste ko jim začne voda tečt v grlo !ko pa jim gre dobro je socializem njihov največji sovražnik !
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+5
5 0
Buci in Bobo
14. 08. 2026 12.10
Antijanšisti so postali popolnoma neuporabni, od tistega kolesarjenja naprej.
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-3
1 4
jank
14. 08. 2026 12.13
Kako pa so uporabni desničarji že kažeta diletanta Cigler Kralj in Vrtovec. Eden luta po kmetijstvu, drugi pa dela ponoči na avtocesti, podnevi pa je na dopustu.
Odgovori
+4
4 0
JanezNovakJohn
14. 08. 2026 12.09
Kmetje so volili in izvolili!
Odgovori
+2
2 0
Bella Ciao1
14. 08. 2026 12.17
Verni kmetje
Odgovori
+2
2 0
JanezNovakJohn
14. 08. 2026 12.08
Kmetijstvo gori, Kralj beži v novem avtu iz subvencij za "namakalne sisteme".
Odgovori
+4
5 1
Julijann
14. 08. 2026 12.08
Bomo pa situacijo suše tako vsi občutili. Hrana bo poskočila. Sedaj vsaj upravičeno. Tudi vrtičkarji smo prizadeti. Vedno smo pridelali za sproti in še za ozimnico, letos je to nemogoče. Lansko leto je vse totalna sklenila toča, letos pa je veliko pobrala suša.
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+1
1 0
jank
14. 08. 2026 12.15
Neuki in popolnoma nesposobni Cigler Kralj pa govori in govori, ne ve pa kaj bi zares naredil.
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+1
2 1
brusilec
14. 08. 2026 12.07
imam 2 hektarjev trave za pokosit, zastnj.. vsi lokalni kmetje pravijo da se ne splača, imajo zadosti, da naj se sam J.... ja, je lažje dobiti denar od države pravijo... no, takšnim gre naš denar..
Odgovori
+1
3 2
QueenKong
14. 08. 2026 12.14
ma škoda je traktorja za 300 k € uporabiti za košnjo saj leteče kamenje lahko resno poškoduje zunajo podobo lepotca !
Odgovori
+1
1 0
Banion
14. 08. 2026 12.07
kmečke ofce so lepo tiho, saj to so njihovi in že pri podražitvi nafte se niso oglasili. Ne znam si predstavljati kako bi se drli kmečki funkcionarji pri takem odnosu koga iz leve vlade. Hinavci
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+6
7 1
QueenKong
14. 08. 2026 12.06
ok tega se pa še danes ni nihče spomnil !kriv je kučan!
Odgovori
+2
3 1
Buci in Bobo
14. 08. 2026 12.06
Sej bo prišel z dopusta. Sej ne gori. Antijanšisti pač, zdej ko smo spregledali kakšni so se obešajo na vsako malenkost.
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-1
2 3
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