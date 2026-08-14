Katastrofalna suša, kmetje obupani, minister pa na dopustu

"Eno zrno na strok. Grozdja zgolj za rozine. Krompir je začel že delati skorjo. Nič, vse je suho, nobenih rastlin."
To so pričevanja slovenskih kmetov, ki nemočno opazujejo posledice katastrofalne suše. Pri žitih je izpad pridelka tudi 50-odstoten, pri krompirju in koruzi ponekod dosega celo 90 odstotkov, pri oljnih bučah pa presega polovico. Razmere so katastrofalne – praktično ni panoge, ki ne bi bila prizadeta, opozarja predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZ) Slovenije Jože Podgoršek. "Situacija je resnično stresna in zahtevna za vse naše kmetije. /.../ Pričakujemo ukrepe države, da pomagamo kmetijam prebroditi to izjemno težko situacijo – čim prej, kot je mogoče. Da ne bomo spet čakali na drugo leto, skladno s klasičnimi časovnicami za pomoči," je jasen.
Kmetje in strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bo treba začeti vlagati predvsem v preprečevanje škode in ne samo sanacijo.
"Treba bi bilo urediti namakalne sisteme, država nam to obljublja 20, 30 let," pravi kmetovalec Tilen Peterka. Da bi bilo to tudi ceneje za državo, prikimava Rok Lebar, "kot pa da vsako leto plačuje za škodo po suši".
"Veliko več bo treba vlagati v prihodnosti, v preventivne zaščitne ukrepe. V takšnih sezonah, kot je letos specifična, bo pa morala verjetno tudi država prisluhniti s kakšno dodatno pomočjo – da se bo ohranila dolgoročna kmetijska pridelava, črede in pridelava zelenjave in da kmetje ne bodo obupali," meni član sveta KGZ Slovenije Bojan Cajhen.
Kar pa je, kot pravijo kmetje, v takih razmerah vedno bližje realnosti.
Kaj kmetje pričakujejo od države?
V oddaji 24UR ZVEČER so sinoči ob tem gostili ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja. Zakaj ob tej kastrofalni suši ni prekinil dopusta in odšel na teren med kmete, ter tako pokazal solidarnost?
Kmetijski minister odgovarja, da je na nek način bil med kmeti, na Koroškem. "Bil sem na kmetiji, kjer sem pomagal pri delu, se pogovarjal z več kmeti. Neposredno sem pa v kontaktu s svojo ekipo, obveščamo se o stanju in dogovorjeni smo bili, da ta teden gre na teren državna sekretarka, naslednji teden pa greva še midva s predsednikom KGZ. In to dvakrat – šli bomo na Gorenjsko in potem na vzhodni del Slovenije."
A ni vseeno, kdo pride prvič javno med kmete – državna sekretarka, četudi ima njegova pooblastila, ne vodi ministrstva. Cigler Kralj je pred volitvami namreč dejal, da se bo boril za slovenske kmete, včeraj pa ga tam ni bilo. Se mu ne zdi, da je kmete s tem pustil na cedilu. "Ne, nikakor ne, ravno nasprotno – državna sekretarka je s polnimi pooblastili, ona je moja desna roka. Bila je na terenu, bila sva v stiku, povedala mi je, da je bil odziv kmetov zelo dober, da kmetje čutijo, da jih slišimo, da ukrepamo. Recimo, ob draginji energentov smo ukrepali takoj, skupaj z ministrstvom za infrastrukturo smo na ravni vlade znižali neke dajatve – prišli smo nasproti in skušamo pomagati na več ravneh," vztraja Cigler Kralj.
Celoten pogovor je na voljo zgoraj.
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