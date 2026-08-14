Katastrofalna suša, kmetje obupani, minister pa na dopustu

"Eno zrno na strok. Grozdja zgolj za rozine. Krompir je začel že delati skorjo. Nič, vse je suho, nobenih rastlin."

To so pričevanja slovenskih kmetov, ki nemočno opazujejo posledice katastrofalne suše. Pri žitih je izpad pridelka tudi 50-odstoten, pri krompirju in koruzi ponekod dosega celo 90 odstotkov, pri oljnih bučah pa presega polovico. Razmere so katastrofalne – praktično ni panoge, ki ne bi bila prizadeta, opozarja predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZ) Slovenije Jože Podgoršek. "Situacija je resnično stresna in zahtevna za vse naše kmetije. /.../ Pričakujemo ukrepe države, da pomagamo kmetijam prebroditi to izjemno težko situacijo – čim prej, kot je mogoče. Da ne bomo spet čakali na drugo leto, skladno s klasičnimi časovnicami za pomoči," je jasen.

Kmetje in strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bo treba začeti vlagati predvsem v preprečevanje škode in ne samo sanacijo.

"Treba bi bilo urediti namakalne sisteme, država nam to obljublja 20, 30 let," pravi kmetovalec Tilen Peterka. Da bi bilo to tudi ceneje za državo, prikimava Rok Lebar, "kot pa da vsako leto plačuje za škodo po suši".

"Veliko več bo treba vlagati v prihodnosti, v preventivne zaščitne ukrepe. V takšnih sezonah, kot je letos specifična, bo pa morala verjetno tudi država prisluhniti s kakšno dodatno pomočjo – da se bo ohranila dolgoročna kmetijska pridelava, črede in pridelava zelenjave in da kmetje ne bodo obupali," meni član sveta KGZ Slovenije Bojan Cajhen.

Kar pa je, kot pravijo kmetje, v takih razmerah vedno bližje realnosti.