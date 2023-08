Ljudje ujeti v hišah, v Lučah so se nekateri zatekli na strehe

Kot so danes povedali na omenjeni upravi, se razmere spreminjajo iz minute v minuto, zaprt je most pri Dravogradu, zelo težko je priti do Prevalj in Črne na Koroškem. Na svojih domovih je ujetih veliko Korošcev, ki kličejo na pomoč, saj jih voda zaliva. V Slovenj Gradcu so morali že dvakrat sprožiti sireno zaradi izlitja reke Suhadolnice. V Črni na Koroškem pa gasilci zelo težko pridejo do krajanov, saj je reka Meža zalila center mesta, zelo visok je tudi vodostaj reke Drave v Dravogradu.

Kot so nam povedali na Izpostavi uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Celje, se vse ekipe trudijo, da pridejo do ljudi, ki potrebujejo evakuacijo. Vse enote so na terenu, a kot poudarjajo je stanje alarmanto, do ljudi na odročnih krajih je izredno težko priti. Za pomoč in helikopter so zaprosili tudi Slovensko vojsko. Ljudi prosijo, da upoštevajo navodila, spremljajo razmere in da v nobenem primeru ne prečijo deroče vode. Nikar ne rešujte lastnine, temveč poskrbite za življenje. Če ni nujno, se nikar ne odpravljajte na pot, saj se situacija iz sekunde v sekundo zaostruje.

Poveljnik Civilne zaščite za Zahodno Štajersko Janez Melanšek je povedal, da je večina cest v Zgornji Savinjski dolini neprevozna, do Občine Solčava pa se sploh ne more priti. Reka Savinja je namreč prestopila bregove, čez dan pa se težave z izlitjem reke pričakujejo na območju Laškega, ki naj bi bilo poplavljeno. Kot nam je sporočila bralka, so v delu Luč morali zavetje zaradi poplav nekateri poiskati na strehah. Kot nam je sporočila, nekateri na pomoč helikopterja brez signala čakajo že več kot uro.

" Vsem tistim, ki kličejo na številko 112, svetujemo, da ostanejo v hišah, naj gredo v zgornja nadstropja, če je to možno, naj poskrbijo za svojo varnost," so še dejali na slovenjgraškem regijskem centru za zaščito in reševanje.

V Podpeci je meteorna voda zalila dvorišče in klet stanovanjske hiše. V Mušeniku zaradi zamašenega obcestnega propusta pa meteorna voda ogroža hišo in cesto. Cesta Črna na Koroškem–Sleme je zaradi plazu zaprta, obvoz je urejen. V Koprivni plaz ogroža hišo, zaradi zamašenega odvodnega jaška je ogrožena tudi tamkajšnje cesta. Na Mariborski cesti v Dravogradu meteorna voda ogroža stanovanjsko hišo, kjer je podrla betonsko škarpo in odnesla cesto. Zajezen je Ojstriški potok na Podgradu. Večja količina blata, kamenja in vode pa je na regionalni cesti v Svetem Boštjanu.

Kot so sporočili iz občine Šoštanj, se je malo po 6. uri zjutraj danes v šoštanjski občini sprožila sirena za splošno nevarnost. Aktiviran je štab civilne zaščite, že od sinoči so na terenu gasilci vseh štirih gasilskih društev: PGD Šoštanj-mesto, PGD Lokovica, PGD Gaberke, PGD Topolšica – skupno preko 100 gasilk in gasilcev. Do 8.30 ure je bilo sproženih 57 intervencij.

Tudi Občino Šoštanj so prizadele hude poplave, doslej so našteli več kot 30 plazov. Zjutraj so evakuirali tudi stanovalce iz stanovanja v centru Šoštanja in še dve osebi iz Topolšice, je za STA povedal šoštanjski župan Boris Goličnik. Razmere v občini ocenjuje kot katastrofalne, vse pristojne službe pa so na terenu.

Kot so sporočili s Slovenske vojske, so napoteni na več lokacij najbolj prizadetih območij, kjer bo izvajala naloge skladno z usmeritvami. Trenutno se prebijajo tudi v območja Črne na Koroškem in Savinjske doline. Helikopterske posadke izvajajo evakuacijo. Pod vodo je tudi Mozirje. Gasilci iščejo čolene za potrebe evakuacije ljudi. Če lahko pomagate pokličite: 041 635 715

Zaradi plazov, sprožilo se jih je preko 30, in zaradi vode, ki dere čez cesto, so neprevozne številne ceste. Poleg gasilcev so na terenu tudi lokalni izvajalci, ki razpolagajo z ustrezno mehanizacijo. Na delu so tudi delavci KP Velenje, ki odpravljajo okvare na toplovodu in vodovodu. Na območju Belih Vod, Florjana in Lepe Njive je obvezno prekuhavanje vode.

Že ponoči je bila zaradi plazu, ki ogroža hišo, k sorodnikom evakuirana družina iz Florjana, danes zjutraj pa zaradi zalitega stanovanja še družina iz Šoštanja ter dve osebi iz Topolšice. Prepeljani so bili v občinski hostel Lučka.

Poplavile so Bečovnica, Klančnica, Toplica, Velunja, Florjanščica ... Zalite so številne hiše v Pohrastniku, poplavljen je Trg svobode v Šoštanju in številni drugi objekti. Hudourniške vode so tekle z bregov na ceste in povzročile ogromno škode tudi na cestni in javni infrastrukturi. Vreme se je trenutno nekoliko umirilo, vendar prebivalci s strahom pogledujemo v nebo, kaj nam bo prinesel dan in naslednja noč.

V Celje prihaja poplavni val, sirena se je oglasila že drugič

V Mestni občini Celje so bile prožene sirene za splošno nevarnost, saj obstaja možnost razlivanja reke Savinje na širšem območju Celja. Reka Savinja hitro narašča, tako da lahko poplavni val iz Savinjske doline pričakujejo okoli 9. ure. ZPO je odprl garažne hiše v mestu, vendar je zaradi nepredvidljivih razmer varneje, da občani avte parkirajo na obrobju mesta in sicer na Hudinji, CityCentru oziroma višje ležečih območjih, opozarjajo. Gasilci že preventivno zapirajo posamezna območja v mestu, saj pričakujejo, da bo reka Voglajna, ki se izliva v Savinjo, kmalu prestopila bregove. Napovedi gredo v smeri razlitja reke. Osrednja knjižnica Celje že kliče prostovljce, ki bi zaradi vdora podtalnice, potrebovali pomoč krajanov, da rešijo knjige iz kletnih prostorov, kjer imajo otroški oddelek. Tudi eden izmed vrtcev je starše zaradi možnosti vdora podtalnice zaprosil, da pridejo po otroke.