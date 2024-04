Katera je največkrat predvajana pesem v Stožicah?

Nogomet in glasba, zdi se, da eno brez drugega preprosto ne gre. Tudi v kvalifikacijah za Euro, sploh na tisti ključni tekmi proti Kazahstanu, se je 12. igralca, torej navijače, slišalo daleč iz ljubljanskih Stožic. Kaj se najraje prepeva, kaj vzklika in kdo je tisti, ki poskrbi, da so dan po tekmi navijači brez glasu?