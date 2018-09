Katera je užitna, katera strupena?

Sezona gob je na vrhuncu. Gobarji v gozdovih, gobe na krožnikih in v objavah na družbenih omrežjih ... Pa res dobro poznamo gobe? Jih vsi, ki jih nabirajo, poznajo dovolj? V ljubljanskem kliničnem centru so od začetka septembra obravnavali 14 zastrupitev z gobami, štirje bolniki so bili hospitalizirani. Nevarna je bila predvsem zamenjava štorovk s smrtno nevarnimi strupenimi kučmicami.

Ekipa 24ur Inšpektor se je na lep jesenski dan odpravila v gozd z izjemnim poznavalcem gob Antonom Polerjem. Pomagal je pokazati, kako so lahko tudi nekatere na videz zelo podobne gobe, v resnici povsem različne. Videz torej vara, tudi pri gobah. Nekatere izgledajo, vsaj za laika, skoraj enake, pa so v resnici ene strupene, druge pa užitne. Prav zato je zelo pomembno, da gobe, ki jih nabirate, res dobro poznate. Vse o gobah, nabiranju, njihovi hranilni vrednosti, nevarnostih in prednostih, pa s strokovnjaki jutri zvečer v rubriki 24UR Inšpektor!