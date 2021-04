Katera je vaša sanjska destinacija za prvomajske počitnice?

Le peščica vprašanih bi prvomajske počitnice preživela na kakšni eksotični destinaciji. Kar 40 odstotkov anketiranih Slovencev je v raziskavi, ki jo je opravil inštitut Mediana, navedlo, da Slovenije ne bi zapustili, zanimivo pa je tudi, da je lahko prvomajski sanjski oddih preživeti kar doma. Tako je namreč odgovorilo kar 11 odstotkov vprašanih.

Raziskava Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana je med 19. in 22. aprilom izvajala anketo, v kateri je iskala sanjske počitniške destinacije za prvomajske počitnice. Zapisali so:"Prosim izberite kraj, za katerega bi rekli, da je vaš sanjski kraj za preživljanje prvomajskih počitnic." V raziskavi je sodelovalo 714 polnoletnih prebivalcev. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji. "Pred prihajajočimi prvomajskimi prazniki smo želeli izvedeti, kakšne bi bile sanjske prvomajske počitnice prebivalcev Slovenije. Kljub temu da smo pričakovali več eksotičnih destinacij, a se je izkazalo, da tako razmišlja le peščica," so zapisali pri Mediani ob razkritju rezultatov. Izkazalo se je, da bi 40 odstotkov sodelujočih svoj dopust preživelo kar v Sloveniji. Med najljubšimi slovenskimi turističnimi destinacijami za ta čas so se tako pojavi številni slovenski turistični biseri, prav tako pa tudi slovenska obala in slovenske gore, za katere bi se odločilo 2,7 odstotka vprašanih.

Z 8,8 odstotka med njimi prednjači naša obala, kjer so se Slovenci odločali za obisk naših priobalnih mest, kot so Portorož, Piran in Strunjan, dobrih šest odstotkov anketiranih pa bi bilo zadovoljno kjerkoli, dokler je v bližini morje. Zanimivo je, da je še več anketiranih odgovorilo, da je njihova sanjska prvomajska destinacija kar njihov dom. Za preživete počitnice doma se je tako odločilo kar 11,5 odstotka anketiranih. "Ta hip ostajajo nerešena najmanj naslednja vprašanja: ali si sploh še upamo sanjati ali ne, ali so sanje brezmejne ali imajo omejitve, ali je mnogim bil dom že pred pandemijo sanjska destinacija ali bi celo bil dom dandanes sanjska destinacija še številnejšim, če ne bi tam preživeli že celega leta," pravijo na inštitutu. Zanimivo je namreč, da je, kljub temu da bi lahko izbrali katero koli točko na zemljevidu, kar 39 odstotkov vprašanih navedlo destinacije znotraj Slovenije. Poleg že navedenih pa se v kategoriji "drugo" kot pogostejši odgovori skrivajo še Logarska dolina, Bovec, Prekmurje in Velika planina. "Obstaja pa tudi možnost, da so lani prebivalci Slovenije s spodbudo turističnih bonov na novo odkrivali lepote naše države in je tako za njih dejansko postala sanjska destinacija tudi za v prihodnje,"dodajajo.

5,3 odstotka vprašanih pa bi se odpravilo na Hrvaško - bodisi v Istro bodisi v druga mesta ali celo Zagreb. Dobri štirje odstotki bi prvomajske praznike preživeli v toplicah, dobri trije pa na hrvaških otokih. Pri tem so najpogosteje navajali Krk ali Pag. Dva odstotka bi svoje počitnice preživela nekje v evropskih prestolnicah. "Tu so bile najpogosteje navedene destinacije Barcelona, Beograd in Dunaj," navajajo pri Medinani. Prav tako so se na seznamu znašli tudi Maldivi, New York in Grčija, dobrih sedem odstotkov anketiranih pa ne ve, katera je njihova sanjska turistična destinacija za prvomajske počitnice.