Katera pekarna v Sloveniji je najbolj inovativna?

SPAR Premium kruh z bučno prgo in oljem ter bučnimi semeni, ki ga je Spar razvil skupaj s chefom Gregorjem Vračkom, je ročno izdelan v Pekarni SPAR – po postopku z dolgim vzhajanjem. Kruh je izdelan brez kvasa, prav tako pa je pripravljen brez uporabe aditivov. Kruh je tudi trajnosten, saj je v kruh vključena bučna pogača ali prga, ki sicer predstavlja ostanek pri pridobivanju bučnega olja. Okus zaznamuje značilna intenzivna aroma bučnic ter hrustljava skorja. Obenem kruh odlikuje tudi ugodna hranilna sestava, saj sodi med kruhe z nižjo vsebnostjo soli, hkrati pa je tudi vir prehranskih vlaknin. Zaradi svojih posebnosti je prejel nagrado Inštituta za nutricionistiko za inovativnost v skupini pekovskih izdelkov, prav tako pa so ga nagradili tudi s posebno nagrado za inovativnost pri zmanjševanju soli v kruhih. Nagrajenca lahko bolje spoznate v spodnjem videu, kjer vam ga predstavi Boštjan Kos, vodja Pekarne SPAR.

Med pekarnami je največkrat nagrajena Pekarna SPAR, ki je letos zopet upravičila svoj sloves. SPAR Premium kruh z bučno prgo in drožmi je prejel kar dve prestižni priznanji, ki jih Inštitut za nutricionistiko v Ljubljani vsako leto podeli le enemu najbolj inovativnemu živilu iz posamezne skupine. V skupini namazov pa je žirijo prepričal SPAR Premium namaz iz laškega fižola. Oba izdelka sta nastala v sodelovanju z Michelinovim chefom Gregorjem Vračkom.

Nagrajeni kruh postrezite z nagrajenim SPAR Premium namazom iz laškega fižola, katerega je prav tako ustvaril chef Gregor Vračko. Namaz iz laškega fižola je bil v izbor kandidatov za Inovativno živilo leta uvrščen po predlogu potrošnikov. Zmagovalni namaz je narejen ročno iz slovenskega laškega fižola, slovenskega masla in sušenega paradižnika v olju.

Pekarna SPAR je največkrat nagrajena pekarna za inovativnost v Sloveniji

Pekarna SPAR je že 7. leto zapored prejemnik prestižnega priznanja, ki ga Inštitut za nutricionistiko v Ljubljani vsako leto podeli najbolj inovativnim živilom. V preteklih letih so priznanje za inovativni izdelek leta prejeli pekovski izdelki, kot so polnozrnati kruh, tatarski hlebček, kruh z drožmi, pecivo Kalčko, ječmenov hlebček z znižano vsebnostjo soli* ter pirin kruh s kostanjem. Vse nagrajence lahko poiščete tukaj in si preberete še več o inovativnosti Pekarne SPAR.



* V primerjavi s preostalimi vrstami kruha in pekovskih izdelkov Pekarne SPAR.





