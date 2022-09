Požar na Krasu nas je opomnil tudi, kako dragoceni in hkrati ranljivi so naši gozdovi. Prav v teh dneh vabijo gobarje, ljubitelje kostanja in seveda vse, ki se radi sprehajajo v naravi. A veliko izletnikov lahko okolje tudi obremeni, če se ne znamo prav obnašati. Ministrstvo za kmetijstvo tako vsako leto opominja na gozdni bonton.