Katera živila so se v zadnjih letih najbolj podražila?

Cena je v zadnjih petih letih najbolj zrasla mesu. V nebo gre predvsem govedina, ki se je podražila za skoraj 64 odstotkov.

Drastično se je podražilo tudi sadje – za skoraj polovico. Najmočneje pa je cena zrasla agrumom, in sicer za 124 odstotkov.

Izstopa tudi cena kave, ki v slovenskem gospodinjstvu skorajda ne sme manjkati – vrtoglavih 72 odstotkov dražja je.

Cena zelenjave se je medtem v zadnjih petih letih dvignila za skoraj tretjino, še nekaj odstotkov več pa tudi mleko, jajca oziroma nekateri drugi mlečni izdelki.