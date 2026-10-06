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Slovenija

Katera živila so se v zadnjih letih najbolj podražila?

Ljubljana, 06. 10. 2026 19.29 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Ema Čepon
Blagajna v trgovini

V zadnjih petih letih se je po podatkih statističnega urada hrana podražila za kar tretjino, brezalkoholne pijače pa skoraj za polovico oziroma 48,6 odstotka. Še bolj plastično – če smo za hrano in pijačo prej odšteli 100 evrov na teden, danes odštejemo kakšnih 35 evrov več, na letni ravni pa to lahko pomeni tudi do dva tisočaka več.

Cena je v zadnjih petih letih najbolj zrasla mesu. V nebo gre predvsem govedina, ki se je podražila za skoraj 64 odstotkov.

Drastično se je podražilo tudi sadje – za skoraj polovico. Najmočneje pa je cena zrasla agrumom, in sicer za 124 odstotkov.

Izstopa tudi cena kave, ki v slovenskem gospodinjstvu skorajda ne sme manjkati – vrtoglavih 72 odstotkov dražja je.

Cena zelenjave se je medtem v zadnjih petih letih dvignila za skoraj tretjino, še nekaj odstotkov več pa tudi mleko, jajca oziroma nekateri drugi mlečni izdelki.

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