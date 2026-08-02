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Slovenija

Katere destinacije so najvarnejše za solo potovanja?

Ljubljana, 02. 08. 2026 13.33 pred 55 minutami 3 min branja 9

Avtor:
Maja Pavlin
Turizem v Sloveniji

Število solo popotnikov, ki se v tujino podajajo sami, se v zadnjih letih povečuje. Tudi na račun tega, da je svet postal bolj varen (čeprav ne povsod). Katere destinacije pa so tiste najbolj varne in katere najbolj nevarne? In na katero mesto se uvršča Slovenija?

Ameriška spletna stran za primerjavo potovalnih zavarovanj Squaremouth je pripravila seznam najvarnejših držav za samostojna potovanja, pri čemer je primerjala več kot 100 držav, piše Euronews. Nobena destinacija sicer ni povsem varna, so pa nekatere manj vpleten v vojne in konflikte ter znane po tem, da nočni sprehod po mestu ne predstavlja izrazito povečanega tveganja.

Squaremouth je med drugim preveril oceno destinacije na svetovnem indeksu miru, dojemanje varnosti na podlagi podatkov Numbeo, mediano hitrosti prenosa mobilnega interneta in dostop do zdravstvene oskrbe. In izkazalo se je, da se v sam vrh uvrščajo predvsem evropske države.

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Najvarnejša destinacija za solo potovanja je tako po njihovi oceni postala mikrodržava San Marino, z indeksom tveganja 0,78 od 10. Kot so poudarili, državo zaznamuje dober zdravstveni sistem, ni prepredena z okoljskimi tveganji, tudi domačini pa jo ocenjujejo pretežno kot varno. 90 odstotkov ankerirancev je na primer dejalo, da jim nočni sprehod ne predstavlja nelagodja.

Na drugem mestu se je še ena evropska mikrodržava, Andora, ki je dosegla oceno tveganja 1,33 od 10. Tretje mesto pa je pripadlo Singapurju, ki ima oceno 1,56 od 10.

Lestvico prvih pet najvarnejših držav sta zaokrožili še dve evropski državi - Avstrija in Češka, med 10 najvarnejših držav pa so se uvrstile še Estonija, Danska in Slovenija, slednja z indeksom 1,92 od 10.

Na šestem mestu je sicer še Katar, na osem pa Brunej.

Kaj pa najbolj nevarne države za solo popotnike?

Squaremouth je najvišje uvrstil Venezuelo z indeksom 9,74 od 10. "Manj kot deset odstotkov prebivalcev poroča, da se ponoči počutijo varne, zaskrbljenost zaradi nasilnega kriminala pa je zelo razširjena," so izpostavili ter dodali, da ti varnostni izzivi, skupaj z omejenim dostopom do zdravstvene oskrbe in omejitvami infrastrukture, prispevajo k povečani stopnji tveganja za samostojne potnike.

Turisti v Sloveniji
Turisti v Sloveniji
FOTO: Bobo

Sledi Peru z indeksom 8,87 od 10, kjer prav tako le 25 odstotkov prebivalcev počuti varno ponoči, skoraj 60 odstotkov pa jih je uzrazilo zaskrbljenost zaradi napadov. Ob tem slabo delovanje mobilnega interneta v državi otežuje stike z družino in dostop do spletne pomoči, če bi to potrebovali.

"Ti dejavniki, skupaj z višjo stopnjo prijavljenih kaznivih dejanj v prometnih mestnih in turističnih območjih, skupaj predstavljajo številne potencialne izzive za samostojne potnike, zlasti tiste, ki niso seznanjeni z lokalnimi razmerami," so zapisali.

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Le nekoliko bolje pa se je odrezal Gabon z indeksom 8,51 od 10, eden ključnih dejavnikov, da se je uvrstil tako nizko pa je tudi slab dostop do zdravstvenega varstva. Država je namreč v študiji dosegla najnižjo oceno indeksa zdravstvenega varstva (31,5/100) s povprečno dvema bolnišničnima posteljama na 1000 ljudi. Dostop do zdravstvniške oskrbe pa je ob tem še slabši izven večjih mestnih območij.

"Čeprav ima Gabon relativno nizko oceno na lestvici WorldRiskIndex, kar kaže na manjšo izpostavljenost naravnim nesrečam v primerjavi z nekaterimi višje uvrščenimi državami, omejitve zdravstvenega varstva in drugi varnostni pomisleki pretehtajo, kar na koncu prispeva k višjemu skupnemu indeksu tveganja," so še zapisali v Squaremouth.

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KOMENTARJI9

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St. Gallen
02. 08. 2026 14.17
Med najvarnejsimi je Svica, tudicza solo bejbe
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
02. 08. 2026 14.21
malo jo prekasa kvecjenu Islandija. Gatantiram
Odgovori
+1
1 0
Lark
02. 08. 2026 14.09
Zanimivo, da lokacij od kjer prihajajo inženirji in doktorji, ter lokacije, kamor migrirajo niso na seznamu? I wonder why...
Odgovori
+2
2 0
Kardinal v Kristusu
02. 08. 2026 13.58
Oprostite, kje je Vatikan, ki je z izjemo Trga Svetega Petra, najbolj varna država.
Odgovori
+1
1 0
Emtisunce
02. 08. 2026 13.47
Ostante doma in delajte. To je najbolj varno in pametno.
Odgovori
+0
3 3
jablan
02. 08. 2026 14.28
ti kar bo manj gužve eni pa raje uživamo
Odgovori
0 0
Ne me sopat
02. 08. 2026 13.43
Vsa mesta brez migrantov najbolj varna. Neverjetno
Odgovori
+7
7 0
Emtisunce
02. 08. 2026 13.56
Danes dopoldan s skiro od Bežigrada do Stare ljubljane srečal 7 skupin (od 3 do 7) čist črnih, ki ne vejo kam bi. To je Šengen ?
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+2
2 0
Tivesvse
02. 08. 2026 14.20
Ti moras biti vesel kar počneš s svojimi dejanji in načinom življenja kot ga živiš ce te motijo drugi ti svetujem da najdes pomoč.
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0 0
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