Katere destinacije so najvarnejše za solo potovanja?

Ameriška spletna stran za primerjavo potovalnih zavarovanj Squaremouth je pripravila seznam najvarnejših držav za samostojna potovanja, pri čemer je primerjala več kot 100 držav, piše Euronews. Nobena destinacija sicer ni povsem varna, so pa nekatere manj vpleten v vojne in konflikte ter znane po tem, da nočni sprehod po mestu ne predstavlja izrazito povečanega tveganja. Squaremouth je med drugim preveril oceno destinacije na svetovnem indeksu miru, dojemanje varnosti na podlagi podatkov Numbeo, mediano hitrosti prenosa mobilnega interneta in dostop do zdravstvene oskrbe. In izkazalo se je, da se v sam vrh uvrščajo predvsem evropske države.

Najvarnejša destinacija za solo potovanja je tako po njihovi oceni postala mikrodržava San Marino, z indeksom tveganja 0,78 od 10. Kot so poudarili, državo zaznamuje dober zdravstveni sistem, ni prepredena z okoljskimi tveganji, tudi domačini pa jo ocenjujejo pretežno kot varno. 90 odstotkov ankerirancev je na primer dejalo, da jim nočni sprehod ne predstavlja nelagodja. Na drugem mestu se je še ena evropska mikrodržava, Andora, ki je dosegla oceno tveganja 1,33 od 10. Tretje mesto pa je pripadlo Singapurju, ki ima oceno 1,56 od 10. Lestvico prvih pet najvarnejših držav sta zaokrožili še dve evropski državi - Avstrija in Češka, med 10 najvarnejših držav pa so se uvrstile še Estonija, Danska in Slovenija, slednja z indeksom 1,92 od 10. Na šestem mestu je sicer še Katar, na osem pa Brunej.

Kaj pa najbolj nevarne države za solo popotnike?

Squaremouth je najvišje uvrstil Venezuelo z indeksom 9,74 od 10. "Manj kot deset odstotkov prebivalcev poroča, da se ponoči počutijo varne, zaskrbljenost zaradi nasilnega kriminala pa je zelo razširjena," so izpostavili ter dodali, da ti varnostni izzivi, skupaj z omejenim dostopom do zdravstvene oskrbe in omejitvami infrastrukture, prispevajo k povečani stopnji tveganja za samostojne potnike.

Turisti v Sloveniji FOTO: Bobo

Sledi Peru z indeksom 8,87 od 10, kjer prav tako le 25 odstotkov prebivalcev počuti varno ponoči, skoraj 60 odstotkov pa jih je uzrazilo zaskrbljenost zaradi napadov. Ob tem slabo delovanje mobilnega interneta v državi otežuje stike z družino in dostop do spletne pomoči, če bi to potrebovali. "Ti dejavniki, skupaj z višjo stopnjo prijavljenih kaznivih dejanj v prometnih mestnih in turističnih območjih, skupaj predstavljajo številne potencialne izzive za samostojne potnike, zlasti tiste, ki niso seznanjeni z lokalnimi razmerami," so zapisali.