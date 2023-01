Če so na eni strani droge večmilijonski posel, so na drugi strani prekletstvo. V Sloveniji vsak teden zaradi drog umre vsaj en uporabnik le-teh. In če je droga zaradi majhnega trga v Sloveniji celo dražja kot drugje, pa to uporabnikov ne ustavlja. Mladi, pa tudi starejši vse pogosteje posegajo po sintetičnih drogah. Ekstazi, tabletka, ki jo uporabljajo predvsem na zabavah, stane zgolj pet evrov, gram kokaina pa med 80 in 100 evrov.