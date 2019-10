Policisti se ves čas trudijo biti bolj učinkoviti in zato so nedavno skupaj z redarji državljane spraševali, kaj pogrešajo pri njihovem delu. Dobili so zanimive odgovore, predvsem pa cel kup uporabnih rešitev. Nekatere so že na voljo v obliki aplikacij za pametne telefone. Redarji in policisti so izbrali tri ideje, ki so jih najbolj prepričale.