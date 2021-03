Katere letne pnevmatike izbrati?

Zima se počasi poslavlja, prihaja pomlad. S toplejšim vremenom je čas, da zamenjamo pnevmatike na naših vozilih. A katere izbrati? Izbire je veliko, letošnji testi pa so spodbudni, saj so med testiranimi večinoma kakovostne pnevmatike.

Bliža se 15. marec, dan, ko naše jeklene konjičke preobujemo v poletne pnevmatike. Teh je na tržišču ogromno, a niso vse primerne, zato je AMZS tudi letos preskusil 32 letnih pnevmatik in rezultati so spodbudni, saj med preskušenimi pnevmatikami odsvetujejo nakup le ene.

Letne pnevmatike imajo v primerjavi z zimskimi čvrstejšo gumeno zmes in bolj toge gumene bloke, zato pri višjih temperaturah ponujajo boljši oprijem od zimskih. Če k temu prištejemo še manjši kotalni upor in zato manjšo porabo goriva, se splača zimske pnevmatike na kolesih zamenjati za letne takoj, ko je to mogoče in smiselno. —AMZS

Na testu so imeli pnevmatike dimenzije 205/55 R 16, s katerimi so opremljeni številni avtomobili nižjega srednjega razreda, kot npr. VW golf, renault megane, hyundai i30 ali ford focus. Druga dimenzija na letošnjem AMZS testu pnevmatik – 225/50 R 17 – pa je namenjena avtomobilom srednjega razreda, a tudi številnim cestnim terencem in križancem. Pnevmatike dimenzije 205/55 R 16 Med 15 preskušenimi pnevmatikami so tri dobile oceno zelo priporočljivo, enajst jih je dobilo oceno priporočljivo, ena pa oceno priporočljivo z omejitvami. Najbolje se je izkazala Continentalova pnevmatika premiumcontact 6, ki je najbolj navdušila z vodljivostjo na mokri cesti. Semperitova pnevmatika speed-life 3 je malce slabša na mokri cesti, ima pa zato manjši kotalni upor, kar pomeni tudi manjšo porabo goriva. Tretja pnevmatika s štirimi zvezdicami oziroma oceno zelo priporočljivo, Bridgestoneova pnevmatika turanza T005, je dobila dobre ocene tako na mokri kot na suhi cesti, kjer se je izkazala s kratko zavorno potjo.

Najboljša pnevmatika se na suhem asfaltu pri zaviranju od 100 km/h do zaustavitve ustavi 4,5 metra prej kot najslabša, razlika med najboljšo in najslabšo pnevmatiko pri zaviranju na mokrem od 80 km/h do zaustavitve je kar 7,3 metra, najboljša pnevmatika splava na mokri cesti pri 84,4 km/h, najslabša pa pri 77 km/h, z najboljšo pnevmatiko lahko prevozimo 53.600 km, z najslabšo pa le 24.700 km, z najbolj varčno pnevmatiko porabimo tri decilitre goriva manj na 100 km kot z najmanj varčno.

Tudi na tokratnem testu so preskusili obnovljeno pnevmatiko king meiler sport 1, rezultati pa so znova dokazali, da se obnovljene pnevmatike ne morejo meriti z novimi. Pnevmatika je zato edina na testu v tej dimenziji dobila skupno oceno priporočljivo z omejitvami.

icon-expand Test pnevmatik dimenzije 205/55 R 16V FOTO: AMZS

Pnevmatike dimenzije 225/50 R 17 Od 17 pnevmatik te dimenzije so štiri pnevmatike dobile oceno zelo priporočljivo, dvanajst pnevmatik oceno priporočljivo, ena pnevmatika pa le eno zvezdico oziroma skupno oceno ni priporočljivo. Najbolje na testu se je odrezala pnevmatika falken azenis FK510, le za odtenek slabše se je obnesla Continentalova pnevmatika premiumcontact 6. Tretjeuvrščena pnevmatika je kumho ecsta PS71, Bridgestoneova pnevmatika turanza T005 pa je zasedla četrto mesto.

Najboljša pnevmatika se na suhem asfaltu pri zaviranju od 100 km/h do zaustavitve ustavi štiri metre prej kot najslabša, razlika med najboljšo in najslabšo pnevmatiko je pri zaviranju na mokrem od 80 km/h do zaustavitve kar 8,5 metra. Najboljša pnevmatika splava na mokri cesti pri 82,8 km/h, najslabša pa pri 72,6 km/h, z najboljšo pnevmatiko lahko prevozimo 42.800 km, z najslabšo pa le 29.000 km.

Edina pnevmatika, ki je dobila oceno ni priporočljiva, je Firestoneova pnevmatika roadhawk, ki je na mokrem pokazala preveč slabosti za višjo oceno. Zaradi tako očitnih težav na mokri cesti ne priporočajo njenega nakupa.

icon-expand Test pnevmatik dimenzije 225/50 R 17 FOTO: AMZS