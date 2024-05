Katere naloge morajo opravljati upravne enote v času stavke?

V času stavke je težavno priti do zadev, ki jih včasih nujno potrebujemo. Še posebej v zdravstvu in na upravnih enotah. Zato smo pri Ministrstvu za javno upravo preverili, katere so sploh nujne naloge, ki jih upravne enote morajo opraviti, tudi v času stavke.

Kot so sporočili z Direktorata za upravne notranje zadeve, se potni list ali osebna izkaznica izdaja le v nujnih primerih. To pomeni, da gre za primere, ko bi neizdaja dokumenta ogrozila življenje, varnost ali premoženje, torej tudi v primeru, ko imamo že plačan dopust v tujini in nimamo veljavnega osebnega dokumenta. Izdajajo se tudi potrdila iz registra stalnega prebivalstva in potrdil ter izpiskov iz matičnega registra, vendar le v primerih, ko je potrdilo potrebno izdati takoj zaradi zagotavljanja varnosti premoženja, dela ali na zahtevo drugih organizacij oziroma zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti. Če je prišlo do napake v podatkih v matičnem registru in je to nujno povezano z izdajo potnega lista ali osebne izkaznice, se bodo ti podatki popravljali. Lahko boste tudi prijavili prebivališče, če ste do sedaj bili prijavljeni na ukinjeni številki in je prijava povezana z nujno izdajo potnega lista oziroma osebne izkaznice ali z volilnimi opravili in volitvami.

Stavka na upravnih enotah FOTO: Bobo icon-expand

Za vse zaljubljene pare bo omogočeno tudi sklepanje zakonske zveze, če je stavka napovedana za dan, ko je sklenitev zveze bila že določena. Nedvomno se bo izvajal vpis rojstev in smrti v matični register, saj je to nenadomestljiv pogoj za delo drugih organizacij. Izvajalo se bo tudi priznanje očetovstva, a le v primerih, ko je treba to nujno izvesti zaradi ureditve statusa otroka. Tudi za vpis skrbništva in skrbnika bo poskrbljeno, vendar le v primeru, da skrbnik zahteva izdajo dokumenta in bi neizdaja dokumenta ogrozila življenje, varnost ali premoženje. Pozabljena ne bodo niti volilna opravila. Izvajala se bodo namreč vsa volilna opravila (zaključevanje volilnih imenikov in dajanje podpor). Evidentirala se bo tudi podpora volivcev skladno z Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi. Izvajalo se bo tudi posredovanje podatkov o državljanskem statusu ali potrdil o državljanstvu oseb zaradi varnosti in obrambe države in zaradi postopka izročitve obdolžencev in obsojencev. Potekala bo tudi določitev EMŠO slovenskim in tujim državljanom. Zagotavljali se bodo tudi podatki iz uradnih evidenc, katerih upravljalec je MNZ/UE, če se v zahtevi za posredovanje le-teh izkaže namen, povezan z varovanjem življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja, ter za namen zagotavljanja uresničevanja funkcij organov in organizacij, ki te podatke potrebujejo.

Kar spada v bistvene naloge je tudi tehnična podpora uslužbencem, ki bodo te nujne naloge izvajali (ob morebitni okvari delovne postaje, pri resetiranju gesel in urejanju dostopov do registrov). Kar se tiče javnih shodov, bo potekala tudi izdaja dovoljenja za javne shode in javne prireditve, če je to nujno potrebno zaradi njihove izvedbe. Vendar pa bo ob tem povsem možno tudi prekiniti že izdano dovoljenje, če organizator shoda oziroma prireditve ne izvrši zahtevanih ukrepov. Upravne enote lahko shode tudi prepovejo. V času stavke se bodo izvajala dovoljenja za nakup in prenos eksplozivov in pirotehničnih izdelkov v nujnih primerih, vodili se bodo postopki odvzema orožja in orožnih listin ter sprejem orožja v hrambo. Ob tem se bodo tudi varnostnim službam izdajale orožne listine. Direktorat za migracije bo opravljal manj nujnih zadev Potni list za tujce se bo izdajal le v nujnih primerih, ko bi sicer neizdaja dokumenta ogrozila življenje, varnost ali premoženje. Sprejemale se bodo prošnje za izdajo dovoljenj za prebivanje, evidentirale pa se bodo tudi vložene prošnje za izdajo dovoljenj za prebivanje. Upravne enote bodo izdajale potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje, podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje in izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje v skladu z ZTuj-2. Prav tako bodo izdajali potrdila o vloženi prošnji za izdajo oz. obnovo potrdila o prijavi prebivanja na podlagi ZTuj2 ter potrdila o vloženi prošnji za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja za prebivanje družinskemu članu državljana EU in družinskemu članu slovenskega državljana na podlagi ZTuj2. Med nujne zadeve spada tudi izdaja potrdila o vloženi prošnji za izdajo oz. podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane.

Stavka na upravnih enotah FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Izdajali bodo potrdila o vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in zamenjavo potrdila o prijavi stalnega prebivanja/dovoljenja za stalno prebivanje državljanu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in njegovim družinskim članom, izdaja dovoljenja za prebivanje/potrdila o prijavi prebivanja v nujnih primerih, v kolikor tujec izpolnjuje pogoje za izdajo dovoljenja za prebivanje/potrdila o prijavi prebivanja. Izvajala se bo zamenjava izkaznice dovoljenja za prebivanje/potrdila o prijavi prebivanja z novo izkaznico v nujnih primerih, evidentiranje prenehanja dovoljenja za prebivanje v register tujcev v nujnih primerih ter opravljanje določenih dejanj v postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje/potrdil o prijavi prebivanja (sprejem izjave stranke, zaslišanje prič) v primeru, ko je izvedba navedenega dokaza razpisana na dan stavke in ni bila preklicana. Sprejemale se bodo vloge za začasno zaščito razseljenih oseb iz Ukrajine, odločanje v postopku priznanja/prenehanja začasne zaščite in izdaja izkaznice osebe z začasno zaščito. V primeru, da bo stavka trajala dalj časa, je potrebno izvrševati še več nalog. Vse naloge, ob opustitvi katerih oziroma ob neizvedbi katerih v zakonsko določenih rokih je lahko državljan sankcioniran (npr. nenaznanitev pogrešanega potnega lista ali osebne izkaznice in orožnih listin v določenem roku, neizvedba prijavno-odjavne obveznosti v določenem roku, nedoločitev osebnega imena otroka itd.), naloge, ob opustitvi katerih oz. ob neizvedbi katerih v zakonsko določenih rokih je lahko tujec sankcioniran (npr. nenaznanitev pogrešitve potnega lista in orožnih listin za tujca v določenem roku, nenaznanitev pogrešitve izkaznice dovoljenja za prebivanje v določenem roku, nepodaja vloge za registracijo ali odjavo orožja). Pa tudi naloge v zvezi s podaljšanjem statusa oseb z začasno zaščito po marcu 2024, ko se bo začasna zaščita v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2023/2409 o podaljšanju začasne zaščite, kot je bila uvedena z Izvedbenim sklepom (EU) 2022/382, s katerim se je začasna zaščita za osebe, razseljene iz Ukrajine, iz člena 2 Izvedbenega sklepa (EU) 2022/382, podaljšala še za eno leto, in sicer do 4. marca 2025.

Upravna enota Ljubljana FOTO: Bobo icon-expand