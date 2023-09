Po prihodu kirurga Vodiškarja boljši časi za otroško srčno kirurgijo

Direktor UKC Ljubljana Marko Jug je na novinarski konferenci uvodoma pojasnil, da Center za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami ni nastal danes, ampak ima bogato tradicijo. V preteklosti so bila tudi obdobja, ko je že kazalo, da Center ne bo obstal, a je zahvaljujoč zaposlenim nadaljeval z delom, je povedal Jug.

"Center ni en zdravnik, ampak je ekipa ljudi, ki mora delati skupaj," je dejal in poudaril, da so v ekipi potrebovali še enega vrhunskega kirurga. Janez Vodiškar je pred leti zapustil UKC Ljubljana v drugih okoliščinah, zdaj pa se vrača, je pojasnil Jug. Po njegovih besedah je Vodiškar v Centru prepoznal potencial in ugotovil, da v programu sodelujejo strokovni ljudje, ki se želijo resno ukvarjati s srčno kirurgijo.

Vodiškar je povedal, da so, odkar je pred dvema dnevoma prispel v Slovenijo, operirali že dva otroka. Šlo je za kompleksni operaciji, a je z malima pacientoma vse v redu. Sodelavcem se je zahvalil za lep in topel sprejem. Sam meni, da lahko z ekipo Center dvignejo na nov nivo.

S podpisom pogodbe je Vodiškar v bolnišnici zaposlen za 25 odstotkov delovnega časa, dodatno pa še za opravljanje operativnih posegov. To pomeni, da bo v Sloveniji mesečno preživel približno 10 dni. Pojasnil je, da sta sicer z drugim otroškim srčnim kirurgom Igorjem Šehićem ves čas v stiku in se sproti dogovarjata, kdaj in kako planirati posege.

Po besedah Vodiškarja je trenutno na čakalni listi za operacijo nekaj manj kot 20 otrok s prirojenimi srčnimi napakami in okoli 10 odraslih.

Vodiškar je bil 9. junija na obisku v UKC Ljubljana, kjer se je seznanil s stanjem v programu zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Na področju otroške srčne kirurgije je predlagal in napovedal preučitev možnosti sodelovanja s kliniko v Stuttgartu, kjer trenutno deluje. Zdaj bo tako delno zaposlen v kliniki, delno pa v UKC.