Katere so dobre zimske pnevmatike? Kaj je pokazal test?

AMZS je tudi letos opravil test zimskih pnevmatik, in sicer je preizkusil 16 pnevmatik dimenzije 205/55 R 16 in 13 pnevmatik dimenzije 235/55 R 17, rezultati pa so bili spet zelo različni. Nekaj pnevmatik je namreč dobilo oceno zelo dobro oziroma zelo priporočljivo, večina pa je dobila oceno dobro ali priporočljivo. Oceno slabo, kar pomeni, da nakup omenjenih pnevmatik odsvetujejo, sta letos dobili le dve.

Test je zajemal preizkus lastnosti na suhi in mokri cesti, na snegu in ledu, ugotavljali pa so tudi njihovo glasnost, preverili obrabo oziroma število prevoženih kilometrov in izmerili porabo goriva. Najboljšo skupno oceno pa dobijo pnevmatike, ki dosežejo čim boljši rezultat pri vseh merilih, a na AMZS poudarjajo, naj najboljša skupna ocena ne bo edino merilo pri nakupni odločitvi, "pnevmatike izberite glede na vaš vozniški slog in na vozniške navade".

Pnevmatike dimenzije 205/55 R 16 H

To so na evropskem trgu najbolje prodajane zimske pnevmatike, ki so primerne za avtomobile nižjega srednjega razreda, pa tudi za nekatere križance in cestne terence, prav tako za nekatere električne avtomobile. Med 16 testiranimi jih je pet dobilo oceno zelo priporočljivo, sedem oceno priporočljivo, ena oceno priporočljivo z omejitvami, dve pnevmatiki pa najslabšo oceno ni priporočljivo.

Z najbolj uravnoteženimi zelo dobrimi lastnostmi se je izkazala Bridgestonova pnevmatika blizzak LM005, ki se je najbolj izkazala na mokri cesti, drugouvrščena pnevmatika michelin alpin 6 pa se je dobro izkazala z majhno obrabo – z Michelinovo pnevmatiko lahko prevozimo skoraj 43.000 km, z Bridgestonovo pnevmatiko pa malo manj kot 30.000 km. Na mokri in suhi cesti Michelinova pnevmatika malenkostno zaostaja za Bridgestonovo pnevmatiko.Dunlopova pnevmatika winter sport 5 in Hankookova pnevmatika i*cept RS2 sta tako na suhi kot mokri cesti prejeli oceno dobro, dobro se je odrezala tudi Maxxisova pnevmatika premitra snow WP6. Vseh pet omenjenih pnevmatik si je zaslužilo skupno oceno zelo priporočljivo.



V skupini sedmih pnevmatik, ki so na testu dobile oceno priporočljivo, so pri vseh pnevmatikah ugotovili nekaj slabosti na suhi cesti. Pri vodljivosti na suhem te pnevmatike sicer zagotavljajo dovolj natančnosti pri vstopih v ovinke, a so se zaradi premalo čvrstih profilov izkazale za rahlo nestabilne pri vračanju na vozni pas po izogibalnem manevru. Skupno oceno priporočljivo z omejitvami zaradi izrazitih slabosti na suhi cesti je prejela Semperitova pnevmatika speed-grip 3, edini pnevmatiki z oceno slabo oziroma ni priporočljivo pa sta pnevmatiki king meiler winter tact WT81 in tristar snowpower HP.