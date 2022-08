Katere so izjemne lastnosti nove Samsung Galaxy Z serije pregibnih telefonov?

Če na poti veliko fotografirate, vam bodo prav prišle izjemne kamere telefona. Ima tri zadnje kamere: ultraširoko kamero z 12 MP , širokokotno kamero z 50 MP in telefoto kamero z 10 MP in trikratno povečavo . Pri odprtem zaslonu je na voljo spodnja kamera s 4 MP , zunanja kamera pa ima 10 MP . Z 30-kratno SpaceZoom povečavo boste uspeli ujeti še tako oddaljene prizore.

Ta telefon vam bo v izjemno pomoč, ko se boste trudili v najkrajšem času narediti kar največ. Vsak uporabnik ima svoje zahteve, a ta telefon bo sploh z večopravilnostjo navdušil prav vse. Opravilna vrstica je skrito orožje za hitro navigacijo in prehajanje med okni. S pomočjo sinhronizacije aplikacij lahko z enim dotikom zaženete do tri aplikacije, pri čemer si vse skupaj delijo super produktivni zaslon. Pisanje besedil ali odgovarjanje na elektronsko pošto bo omogočal razširjen glavni zaslon s funkcijo Multi View . Tipke nazaj ne boste več potrebovali, saj bodo vsa okna na zaslonu. Telefon optimizira aplikacije s pomočjo One UI , ki vam ponudi menije in še več ob enem pogledu. Natančne poteze boste namesto s prstom sedaj naredili kar z S Pen pisalom , ki daje izjemen občutek pisanja po pravem papirju.

Galaxy Z Flip4 - pregibni lepotec, ki navdušuje tako z obliko kot zmogljivostjo

Ta telefon svoje uporabnike navdušuje z izredno majhnostjo, čudovitim dizajnom in neverjetno prilagodljivostjo, ki je s četrto generacijo še izboljšana.

Brez, da bi telefon odprli, lahko sedaj kličite, odgovarjajte na sporočila in celo upravljajte pripomoček SmartThings Scene. Vse to se dogaja na zunanjem pomožnem zaslonu z diagonalo 4,82 cm. Na njem se prikažejo tudi pogosto uporabljene aplikacije, ki jih na ta način lahko uporabite preprosto in hitro brez uporabe glavnega zaslona. Ta zaslon lahko tudi popolnoma vizualno prilagodite z uporabo videov, fotografij ali lastnim AR emojijem ter tako personalizirate številčnico ure. Z različnimi nastavitvami ga preprosto posodobite skladno s svojim razpoloženjem ali stilom.

Glavni zaslon tega telefona meri 17 cm in vam ponuja izjemen ogled vsebin, igranje igric ali pa delo, če je to potrebno. Njegovi uporabniki obožujejo funkcionalnosti v pregibnem načinu, ko lahko prostoročno ustvarjajo izjemne video posnetke, posnamejo prostoročne fotografije in klepetajo z družino ali prijatelji. Tudi ta funkcionalnost je sedaj nadgrajena s funkcijo FlexCam, ki je na voljo tudi pri Foldu.

Galaxy Z Flip4 prinaša izboljšanje kamere in z njimi povezane funkcije. Sprednja kamera za snemanje selfijev ima 10 MP, zadnji ultraširoki kameri imata vsaka po 12 MP. Selfije lahko posnamete z glavno kamero, medtem ko si na pomožnem zaslonu ogledate predogled. Nove posodobitve programske opreme omogočajo, da je Hitri posnetek pripravljen na še več dogajanja pod vsemi koti, tako med zloženim kot FlexCam načinom. Za snemanje in fotografiranje ob slabih svetlobnih pogojih in ponoči pa je pri obeh napravah zdaj na voljo še funkcija Nightography, ki je je bila prvotno predstavljena le kot del S22 serije in vas bo navdušila z izjemnimi nočnimi posnetki.

Oba vzdržljiva in ustvarjena z mislijo na trajnost

Oba modela sta tudi vodoodporna po standardu IPX8, zato ste kot uporabnik lahko brez skrbi, če vas na poti ujame dež. Gre za najodpornejša zložljiva telefona do sedaj z ekskluzivnim Corning Gorilla Glass Victus+ steklom. Tečaj pa je zaščiten z okvirjem iz Armor Aluminum – najodpornejšim aluminijastim okvirjem podjetja Samsung. Izjemno tanko steklo je tisto, ki še nikoli ni bilo tako močno. Edinstvena sestava glavnega zaslona, ki je zložljiva, prožna in trpežna, je kos vsakodnevni obrabi in zmore še več pregibanj kot predhodniki.

Nova modela v ključne sestavne dele vključujeta tudi plastiko iz oceanov in 100-odstotno recikliran papir za embalažo in na ta način uresničujeta vizijo Galaxy For The Planet.

Za izjemno izkušnjo dodajte še izjemne slušalke

Seriji Galaxy Z se pridružujejo še nove vrhunske slušalke Samsung Galaxy Buds2 Pro , ki zagotavljajo najbolj poglobljeno brezžično zvočno izkušnjo z novo, kompaktno zasnovo in brezhibno povezljivostjo. Omogočajo vrhunski Hi-Fi zvok in se bolje kot kdaj koli prej prilegajo vašemu ušesu, ko pa morate odgovoriti na nujen klic, medtem ko uživate v gledanju videa na tabličnem računalniku ali kateri drugi Galaxy napravi, lahko slušalke Buds2 Pro z dotikom prsta nemoteno preklopijo na zvočno povezavo s telefonom. V primeru, da nekje na poti izgubite slušalke Buds2 Pro, jih lahko sedaj hitro in preprosto najdete s funkcijo SmartThings Find, ne glede na to, ali so shranjene v etuiju ali ne.

Ob prednaročilu tudi posebne ugodnosti

Vse, ki bodo prednaročili Galaxy Z Flip4 ali Galaxy Z Fold4, bodo prejeli eno leto brezplačne storitve Samsung Care+, ki zagotavlja zaščito pred padci ali razpokami zaslona s strokovno podporo Samsung.

Uporabniki lahko do 25. avgusta 2022 izkoristijo še popust v višini 200,00 EUR ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold4 oziroma 150,00 EUR ob nakupu Samsung Galaxy Z Flip4. Imajo pa tudi možnost pridobitve dodatnega popusta v primeru vračila stare mobilne naprave. Več informacij o ponudbi je na voljo na tem spletnem mestu.

Več informacij o modelu Galaxy Z Flip4 je na voljo na tej povezavi: , o modelu Z Fold4 pa tukaj.

