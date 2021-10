Katere so najboljše in najslabše zimske pnevmatike?

Test zimskih pnevmatik, ki ga AMZS opravlja v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi (kot so ADAC, ÖAMTC, TCS in ANWB) in nekaterimi drugimi organizacijami, nagrajuje pnevmatike z najbolj uravnoteženimi lastnostmi: na testu zimskih pnevmatik temeljito preizkusijo lastnosti na suhi cesti in mokri cesti ter na snegu in ledu, preverjajo pa tudi glasnost in obrabo oziroma število prevoženih kilometrov ter izmerijo porabo goriva.

Spremembe vzorcev padavin in temperaturnih nihanj že zdaj opozarjajo, da bodo prihajajoče zimske vozne razmere zelo zahtevne in spreminjajoče, kar je še razlog več, da pravočasno poskrbite za ustrezno zimsko obutev vaših avtomobilov.

Cilj razvojnih inženirjev je uravnoteženost vseh lastnosti na visoki ravni - in najbolje uravnotežene pnevmatike oziroma takšne, ki dosežejo čim boljši rezultat pri vseh merilih, dobijo tudi najboljšo skupno oceno na testu. Hkrati opozarjajo, da naj ne bo najboljša skupna ocena edino merilo pri odločitvi za nakup. Pnevmatike izberite glede na vaše potrebe in navade. Če se pogosto vozite po zasneženih cestah, se ozrite po pnevmatikah, ki so dobre na snegu, če pa zimo prevozite na očiščenih avtocestah in hitrih cestah, so za vas primernejše pnevmatike z dobrimi lastnostmi na mokrem in suhem.

Letošnji test je vključil kar 34 zimskih pnevmatik v dimenzijah 195/65 R15 in 225/50 R17. Ob v povprečju zelo zadovoljivih rezultatih opozarjajo na dve pnevmatiki s slabostmi, zaradi katerih odsvetujejo njun nakup.

Pnevmatike dimenzije 195/65 R15 T

Trend pri avtomobilskih pnevmatikah gre res v smer večjih premerov, a 15-palčne pnevmatike so še vedno v povprečju najbolje prodajane zimske pnevmatike na evropskem trgu. Najbolj so razširjene v razredu majhnih avtomobilov in pri avtomobilih nižjega srednjega razreda, kamor na primer spadajo VW golf, Opel Astra ali Hyundai i30.

Morda je zaslužno tudi dejstvo, da je le ena od 16 preizkušenih pnevmatik dobila oceno pomanjkljivo oziroma priporočljivo z omejitvami - štiri pnevmatike so dobile oceno dobro oziroma zelo priporočljivo, enajst pnevmatik pa oceno zadovoljivo oziroma priporočljivo.



Približno dve tretjini preizkušenih pnevmatik nima nobenih večjih pomanjkljivosti na suhem ali mokrem, brez večjih pomanjkljivosti pa so tudi pri obrabi. Na zasneženi vozni podlagi sta le dve pnevmatiki zgrešili oceno dobro, na ledu in pri porabi goriva pa so prav vse preizkušene pnevmatike v tej dimenziji dobile oceno dobro.