PRENOS V ŽIVO: Katere so najpogostejše zdravstvene težave bolnikov v času poletja?

Kot so pojasnili v Zdravstvenem domu Ljubljana, predvsem pri otrocih opažajo povečano število obiskov zaradi težav, povezanih s piki insektov in dehidracije.

Piki žuželk so v večini primerov boleči in neprijetni, nevarni pa le, če žuželka piči v usta ali žrelo, ali če je človek na pik alergičen. Če vas piči ali ugrizne več žuželk hkrati, je smiselno obiskati zdravnika, svetujejo na NIJZ. Znak za ukrepanje so tudi oteklina, ki se širi, mehurji ali obsežnejše vnetje, težave z dihanjem, huda bolečina, otekanje ustnic in težko požiranje.