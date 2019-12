Katere so napake, ki jih nevede počnemo pri vsakdanji negi kože?

Kot vemo, je čiščenje kože prvi korak do popolne kože in je podlaga za vse ostale tretmaje. Dnevno smo izpostavljeni različnim vremenskim razmeram, stresu in ostalim dejavnikom, kar povzroči tudi, da se stanje kože konstantno spreminja in s tem tudi potrebe le-te po različnem negovanju. Ne glede na to, ali uporabljate ličila je potrebno vsak dan odstraniti nečistoče, ki se naberejo na koži. Žal ni recepta za izbiro izdelkov, ki bi ustrezale vsakemu tipu in stanju kože.

Prava kozmetika za vaš tip kože Strokovnjaki pri Nomasvellu so razvili vrhunsko profesionalno kozmetiko, ki se prilega različnim tipom kože. Aktivna sestavina za čiščenje kože je aloe vera, ki deluje protivnetno in pomirjujoče, blaži srbenje in je naravni regenerant ter spodbuja zdravljenje in obnovo celic. Izvlečki kamilice, ovsa in mimoze zagotavljajo pomirjujoče in antioksidativno delovanje. Poleg tega je tukaj še sredstvo za vlaženje in obnovo hidrolipidnega sloja, katerega najpomembnejša lastnost je antiseptično delovanje, ki preprečuje širjenje bakterij in dolgotrajno učinkuje na kožo.

Analiza kože z Wood lučko FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Kaj pa uporabiti za odstranjevanje ličil? V morju izdelkov, ki so na voljo, je včasih izbira zelo težka, nakup pa tako pogosto zgrešen. Pomemben je posvet s strokovnjakom. V Nomasvello centrih po Sloveniji z analizo z Wood lučko ocenimo, kaj vaša koža potrebuje. Pogosto pozabimo, da je koža po napornem dnevu in uporabi ličil precej občutljiva in izčrpana.

Nomasvello liposomska voda 3 v 1 FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Tudi tukaj vam je voljo edinstvena formula v stotinah mehurčkov, ki bogati kožo z lipidi in je zaradi blage formule primerna za vse tipe kože, tudi za zelo občutljivo kožo. Govora je o liposomski vodi, ki deluje 3 v 1: čisti, tonificira in neguje. Še posebej je priporočljiva za nego mešane, mastne in občutljive kože. Kožo globinsko očisti, vendar je ne izsuši in je učinkovitejša od miceralne vode, saj ima večjo sposobnost čiščenje in obnavlja zaščitne funkcije kože. Priporočljivo je, da si z Nomasvello liposomsko vodo očistite obraz zjutraj in tudi zvečer, da odstranite s kože odvečno maščobo, ličila in vso umazanijo, lahko pa jo uporabite tudi čez dan, zlasti po telesni vadbi, sprehodu na soncu in ob občutku, da je koža utrujena.

Nomasvello globinsko čiščenje kože FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Izbira pravilnega čistilnega izdelka ni dovolj Pomembno je, da skrbimo za reden režim nege z izbiro pravega in kakovostnega globinskega čiščenja kože. Pravilna nega ohranja njeno čvrstost in zabriše nekatere spremembe, ki jih prinaša čas. Nomasvello je razvil eno najbolj inovativnih tehnologij v kozmetiki – ultrazvok v kombinaciji z galvanskim tokom. Z njegovo pomočjo lahko kožo temeljito globinsko očistimo, odstranimo ogrce, razstrupimo kožo, spodbudimo nastanek kolagena in elastina, zmanjšamo gubice in izrazne linije, stimuliramo tvorbo novih celic, odstranimo nakopičene maščobe na neagresiven način brez uporabe kemičnih proizvodov in nenazadnje omogočimo koži boljše vpijanje profesionalnih kozmetičnih izdelkov Nomasvello, ki ohranijo vašo kožo navlaženo in zaščiteno 24 ur na dan.

Nomasvello laserska nega kože FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Vse to omogoči oddajanje ultrazvočnih valov skozi kovinsko ploščico, ki je idealna priprava kože na tretmaje fotopomlajevanja, nege aknaste kože in odpravljanje pigmentacije. Pomembno pa je izpostavili, da se na koži ne poznajo le leta, temveč tudi življenjski slog ter način prehranjevanja. Če tudi vi niste popolnoma prepričani glede vašega tipa kože, so pri Nomasvellu za vas pripravili posebne pakete neg, ki vključujejo BREZPLAČNO analizo z Wood lučko, ki si jih lahko ogledate TUKAJ.

Nega po vaši meri FOTO: PR/Arhiv ponudnika