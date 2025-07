So sončne elektrarne primerne za javne objekte?

A prav eno od javnih ustanov na severovzhodu države, Osnovno šolo Beltinci, so aprila letos zajeli ognjeni zublji. Zagorelo je namreč v elektro omarici sončne elektrarne. "Če je zagorelo v omarici, je šel potem požar na ostrešje, zgoraj pa je bila elektrarna in je ta elektrarna, prvič, doprinesla k samemu gorivu na objektu in drugič je pospešila razvoj požara," pojasni dr. Aleš Jug , vodja odseka za požarne raziskave in inovacije na Zavodu za gradbeništvo.

Prav ljubljanska občina ima največ javnih ustanov s sončnimi elektrarnami, in sicer 48. Med drugim na strehi Osnovne šole Martina Krpana, na Osnovni šoli Nove Fužine, na vrtcu Živ žav, pa Zdravstvenem domu Vič Rudnik in tudi na Športnem centru Ilirija. Te sončne elektrarne za javne stavbe v lasti MOL proizvedejo nekaj več kot 5200 megavatnih ur (5.214,63 MWh) letno, kar je letna poraba dobrih 1300 gospodinjstev.

Med letos novonameščenimi sončnimi moduli smo se sprehodili po strehi fakultete za elektrotehniko. "Dodali smo približno 200 kW moči, kar je tudi, da smo zapolnili vse strehe, kar se je dalo. Ker pa je fakulteta precej velika, z veliko zaposlenimi, to ne pokriva vseh naših potreb. S temi 200 kW bomo mi približno pokrili nekje 10 do 12 odstotkov letne porabe energije," pojasni Bokalič.

So sončne elektrarne torej primerne na javnih objektih, kot so šole ali vrtci z več sto otroki in zaposlenimi? "Zagotovo lahko rečemo, da so primerne na javnih ustanovah, so primerne za kakršne koli objekte, ki jih seveda imamo, ob pogoju, da ne vplivajo na požarno varnost," odgovarja Jug. "Če pa modul zgori, potem je to neuporaben odpadek, tako kot katerakoli stvar, ki zgori," dodaja Bokalič. "To je problem in s tega vidika je nujno potrebna evakuacija ob takem požaru, tudi zelo dosledna varnost gasilskih enot," še opozarja Jug.

Gašenje objekta s sončno elektrarno je torej velik zalogaj za gasilce že zaradi nevarnosti električnega udara. "Paneli onemogočajo hojo po strehi, to je naslednji problem, in tretji je ta, da seveda paneli onemogočajo osnovno taktiko, ki jo gasilci imajo, in to je prezračevanje objekta," še pojasni Jug.

Na fakulteti za elektrotehniko opozarjajo, da težave nastajajo predvsem zaradi neustreznih strešnih kritin in požara, ki izbruhne v objektu, sončne celice pa ga nato na ostrešju zadržujejo. "Ko imamo nekje na strehi panele sončne elektrarne, ki so 10 do 15 cm nad samo streho, se spodaj ustvari nek žep, ki v primeru požara na strehi omogoča, da se energija tam zadržuje pod samimi paneli, dejansko se toplota odbija od samih panelov nazaj na ostrešje in ti požari se tukaj razvijajo hitreje," razloži Jug.