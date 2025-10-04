Katere so prednosti zaposlitve v podjetju, ki sooblikuje avtomobilsko industrijo?

Pri odločanju vse večjo težo nosijo priložnosti za učenje in razvoj, dostop do mentorstva, podpora pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter občutek, da so del okolja, kjer so spoštovanje, sodelovanje in pripadnost resnično prisotni. Zaposleni si želijo delodajalca, ki jih ne vidi zgolj kot izvajalce nalog, temveč kot posameznike z ambicijami, vrednotami in potencialom.

icon-expand

Skupina Emil Frey združuje vse te prednosti in gradi kulturo, ki temelji na znanju, inovativnosti in zaupanju. Zaposlenim ponuja možnosti napredovanja, dostop do številnih izobraževanj ter programe, kot je Akademija Talentov, s katerimi sistematično razvija prihodnje voditelje. Poleg tega skrbi za dobro počutje zaposlenih s številnimi ugodnostmi in bonitetami, obenem pa ostaja stabilen delodajalec z močnim ugledom in večdesetletno tradicijo. Tako ustvarja okolje, v katerem zaposleni ne rastejo le kot posamezniki, ampak tudi kot del povezane, dinamične in inovativne ekipe, ki soustvarja prihodnost mobilnosti.

1. Razvoj in izobraževanje

Nenehno učenje je ključ do uspeha – tako za podjetje kot za vsakega posameznika. Zato v skupini Emil Frey sistematično vlagajo v izobraževanje in razvoj svoji zaposlenih. Na voljo so različne oblike strokovnih usposabljanj, internih delavnic in specializiranih izobraževanj, ki pokrivajo tako tehnična znanja kot mehke veščine, kot so učinkovita komunikacija, javno nastopanje ali vodenje projektov. Posebno mesto ima Akademija Talentov, devetmesečni program, namenjen sodelavcem, ki želijo razvijati svoj potencial in napredovati v vodstvene vloge. V sodelovanju z Ekonomsko fakulteto nudi poglobljen vpogled v delovanje podjetja ter udeležencem omogoča, da pridobijo kompetence, ki jih potrebujejo za prevzem zahtevnejših odgovornosti.

2. Ugodnosti in bonitete

Zadovoljstvo zaposlenih je ključno za dolgoročni uspeh podjetja. Zato gradijo delovno okolje, ki ni le spodbudno in varno, ampak tudi prijazno do posameznika in njegovih potreb. Njihov cilj je, da zaposleni lažje usklajujejo delovne obveznosti z zasebnim življenjem ter pri delu občutijo podporo in skrb podjetja. Med ugodnostmi, ki jih nudijo, so: - nadpovprečen letni regres in nagrade za poslovno uspešnost, - dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, - dodatni dnevi dopusta, fleksibilen delovni čas in možnost dela od doma, - ugodnejši pogoji za nakup in najem vozil, - organizirane športne in sprostitvene aktivnosti, - številna interna druženja ter dogodki za zaposlene in njihove družinske člane.

3. Priložnosti za mlade

Verjamejo, da je prihodnost v rokah mladih talentov, zato z njimi aktivno sodelujejo. Povezujejo se s tehničnimi šolami in fakultetami ter mladim omogočajo praktično usposabljanje, vajeništvo in štipendiranje, kar jim pomaga pridobiti dragocene izkušnje in olajša prehod iz izobraževanja v svet dela. Poleg tega redno organizirajo izobraževalne dneve, delavnice in dogodke, kjer dijaki in študenti spoznajo različna področja avtomobilske industrije, se povežejo z njihovimi strokovnjaki in dobijo vpogled v kulturo podjetja. Na ta način gradijo most med izobraževanjem in prakso ter soustvarjajo prihodnjo generacijo strokovnjakov.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

icon-expand





icon-picture-layer-2 1 / 4

4. Stabilnost in ugled

Ponosni so, da so del ene največjih mednarodnih avtomobilskih skupin, ki po svetu zaposluje več kot 19.000 sodelavcev. Takšna globalna povezanost jim zagotavlja stabilno in zanesljivo delovno okolje ter krepi njihov ugled v avtomobilski industriji. V Sloveniji zaposlujejo več kot 500 strokovnjakov različnih profilov, ki skupaj ustvarjajo širok nabor kariernih priložnosti in možnosti napredovanja. Prav ta preplet mednarodne stabilnosti in lokalne strokovnosti omogoča okolje, v katerem lahko zaposleni dolgoročno gradijo svojo kariero in skupaj z njimi soustvarjajo prihodnost mobilnosti.

icon-expand

icon-expand

icon-picture-layer-2 1 / 2

Spoznajmo se na Kariernem sejmu v Ljubljani Razmišljate o naslednjem koraku v svoji karieri – bodisi iščete prvo zaposlitev bodisi želite preusmeriti svojo pot. Si želite delovnega okolja, ki spodbuja kreativnost, ceni odgovornost, krepi sodelovanje in omogoča maksimalni razvoj potencialov? Vabimo vas, da nas obiščete na Kariernem sejmu in se nam predstavite, 8. oktobra v Cankarjevem domu.