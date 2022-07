Katere so tri najboljše znamke namiznih računalnikov?

Za pisarniško uporabo je priporočljivo izbirati med priznanimi znamkami. Razlog za to je, da so komponente pri večjih znamkah skrbno izbrane in dodobra preizkušene, zato ste lahko prepričani, da bo na primer Dell namizni računalnik deloval zelo zanesljivo in tiho. Nekatere prepriča tudi daljše garancijsko obdobje in hitrejše popravilo, če pride do težav ali okvar.

Bistveno vprašanje, ki si ga morate zastaviti, je namen uporabe. Potrebujete namizni računalnik za pisarniška opravila in brskanje po spletu ali želite igrati tudi računalniške igre? Za preprosta opravila bo dovolj že osnoven namizni računalnik, za igranje iger pa bo treba seči globlje v denarnico. Kako zmogljiv bo vaš novi namizni računalnik , je tako odvisno od višine sredstev, ki jih želite nameniti za nakup. Na srečo kupcev so dandanes tudi najbolj osnovni računalniki dovolj zmogljivi za osnovne naloge, tako da naj vas ugodna cena nekaterih modelov namiznih računalnikov nikar ne prestraši – morda zmogljivost takšnega računalnika popolnoma zadostuje vašim potrebam.

Z zaslonom ali brez

Če ste omejeni s prostorom, velja morda razmisliti o nakup namiznega računalnika vse v enem, kjer so vse računalniške komponente združene v ohišju zaslona. K popolnemu izgledu se podata še brezžična miška in tipkovnica. Lenovo namizni računalniki so na voljo tudi kot namizni računalniki vse v enem, tako da pri nakupu takšnega računalnika priznanega proizvajalca ubijete dve muhi na en mah.

Za tiste, ki kljub temu želijo imeti ločen zaslon ali si ga že lastijo, so morda HP namizni računalniki prava izbira, saj imajo v ponudbi tudi zelo kompaktne namizne računalnike, ki svojo zmogljivost skrivajo v ohišju, ki je velikosti malce debelejše knjige. Prednost takšnega namiznega računalnika je velik prihranek prostora, pri čemer se vam skorajda ni treba odpovedati zmogljivosti, rahel minus je lahko le nekoliko višja cena v primerjavi z namiznimi računalniki klasične velikosti, a se ta hitro poplača, ko vam na mizi ali pod mizo ostane več prostora za drugo računalniško opremo.

Prepustite se razburljivemu svetu računalniških iger

Najzahtevnejša skupina uporabnikov so vsekakor tisti, ki se kratkočasijo z igranjem računalniških iger. Za to skupino uporabnikov so primerni gaming namizni računalniki, ki ponujajo največ zmogljivosti. Izbira komponent je zelo pomembna, glavno vlogo seveda ima grafična kartica, ki navadno predstavlja levji delež investicije v gaming namizni računalnik. Tudi tukaj so na voljo izdelkih priznanih znamk, ki delovanje ter medsebojno simbiozo komponent temeljito preizkusijo, zato so težave zaradi nezdružljivosti komponent ali težav z gonilniki redkejše.

Za tiste, ki želijo svoj gaming namizni računalnik sestaviti po svojem okusu, je na tržišču na voljo pestra izbira že sestavljenih namiznih računalnikov za vse namene in cenovne razrede. Prednost takšnega gaming namiznega računalnika v primerjavi s priznano znamko je, da kupec dobi več zmogljivosti za isti denar.





