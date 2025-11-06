Svetli način
Katere spremembe glede varnosti in pregona kriminalnih dejanj uvaja vlada?

Ljubljana, 06. 11. 2025 21.24 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
28

Vlada je sprejela predlog zakona z delovnim naslovom "Ukrepi za zagotavljanje javne varnosti", imenovan tudi Šutarjev zakon, in ga predložila v nujni proceduri v obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije. Katere spremembe glede varnosti in pregona kriminalnih dejanj uvaja vlada z novimi ukrepi?

Vlada Republike Slovenije je sprejela več ključnih zakonodajnih predlogov, ki posegajo na področja javne varnosti, kazenskega prava, socialnih zadev in nacionalne varnosti. Osrednji je Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki prinaša spremembe več zakonov - Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku ter Zakon o brezplačni pravni pomoči. 

T.i. Šutarjev zakon uvaja strožje varnostne ukrepe – uporabo tehničnih sredstev na tveganih območjih, avtomatizirano preverjanje registrskih tablic, vstop v tuje stanovanje brez sodne odredbe in pooblastila za vzdrževanje reda v gostinskih lokalih. Občine z romskimi naselji bodo lahko za varnostne ukrepe uporabile sredstva iz Zakona o financiranju občin.

Katere spremembe na področju varnost in pregona kriminalnih dejanj uvaja vlada?

 

Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti (Šutarjev zakon)

- Možnost vstopa in pregleda tujega stanovanja brez sodne odredbe v izjemnih primerih,

- Uporabo tehničnih sredstev na varnostno tveganih območjih,

- Avtomatizirano preverjanje registrskih tablic,

- Pooblastila za vzpostavljanje javnega reda v gostinskih lokalih in okolici,

- Uvedbo varnostnih akcij za preprečevanje hudih kaznivih dejanj in prometnih kršitev,

- Določa obveznosti centrov za socialno delo pri mladoletnih starših ter vključevanje romske skupnosti v javna dela,

- Z dopolnitvijo Zakona o financiranju občin se občinam z evidentiranimi romskimi naselji omogoča uporaba sredstev za izboljšanje varnosti in kakovosti bivanja prebivalcev.

 

Zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov

Predlog uresničuje določbo Kazenskega zakonika o sprejemu posebnega zakona, ki ureja kazensko odgovornost mladoletnikov. Cilj je večja individualizacija ukrepov in učinkovitejša obravnava mladostnikov. Pri tem pa so po navedbah vlade ključne rešitve:


- širitev nabora vzgojnih ukrepov, navodil in prepovedi,

- možnost njihove uporabe tudi pri zavodskih ukrepih,

- daljše trajanje ukrepov pri ponavljanju kaznivih dejanj,

- prednostno obravnavanje mladoletniških zadev na sodiščih,

- zgodnja izdelava individualne ocene mladoletnika za ustrezno odločanje.

 

Novela Zakona o prekrških

Novela zaostruje kaznovalno politiko in povečuje učinkovitost prekrškovnega sistema.
 Glavne spremembe:
 

- strožji pogoji za delo v splošno korist (zahteva aktivno sodelovanje storilca v preteklih postopkih),

- ukinitev možnosti nadomestitve globe z delom v splošno korist v postopku nadomestnega zapora,

- uvedba jasnega roka za opravo dela v splošno korist,

- sistemsko določanje pooblastil za izrekanje glob v hitrem postopku,

- sprememba teka roka za plačilo globe pri čezmejnih obvestilih v EU – rok teče od odpreme obvestila, ne več od vročitve.

 

Novela Zakona o probaciji
Predlog dopolnjuje obstoječi sistem probacije, da bi bil učinkovitejši in bolj nadzoren.
 Glavne novosti:
 

- natančnejše preverjanje identitete vključenih oseb in njihovo obveščanje o obveznostih,

jasna opredelitev neizpolnjevanja obveznosti,

- širitev nalog probacijskih enot (nadzor pogojnih obsodb, dela v splošno korist, hišnega zapora),

- razširjen seznam izvajalcev (dodani državni organi) za skrajšanje čakalnih dob,

opredelitev probacijskih uslužbencev kot uradnih oseb po Kazenskem zakoniku.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
šutarjev zakon vlada predlog
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
FineFine
06. 11. 2025 21.59
+1
Ni izvajanja, ker so navodila, da je potrebno volivce levice pustiti pri miru. In jim dajati privilegije - zastonj stanovanja, itd.
ODGOVORI
1 0
Perivnik
06. 11. 2025 21.59
+1
Spet ena prehitra in nepremišljena Golobova "iznajdba".
ODGOVORI
1 0
Sportsman74
06. 11. 2025 21.59
Vemo kar delamo narobe in tega NEZNAMO popravit...blagor nam🇸🇮
ODGOVORI
0 0
DJ-Pero
06. 11. 2025 21.59
+2
Vlada odstop! Do zdaj ste spali oziroma še huje: držali ročno zategnjeno glede romske problematike!!! L Zdaj bo pa še malo, ko bom pernatega in njegovo "influencerko" kmalu v svoji kuhinji našel po tem, ko mi bosta vhodna vrata dol vrgla?! Poden!!! Naj čimprej spakira vlada in tista dva " golobčka" pa kdorkoli že bo… bo boljše!!!
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
06. 11. 2025 21.58
+2
Podpiram zakon. Ampak kako zaupati levičarski vladi, ki nam je odstranila žico na meji, da bo sedaj poskrbela za varnost pred romi.
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
06. 11. 2025 21.57
+1
Sprejeli ali ne, glede romske problematike prav vseeno. Nič se ne bo spremenilo, izboljšalo stanje z rokohitrskim zakonom v JV Sloveniji! Dajmo se rajši ukvarjat s kakšnimi sladkimi bomboni.
ODGOVORI
1 0
Muca ne grize
06. 11. 2025 21.56
+1
Uvaja kozmetične popravke torej vse skupaj 0.
ODGOVORI
1 0
FineFine
06. 11. 2025 21.54
+2
Če so do zdaj policisti imeli navodila, da se ne sme - potem se lahko zakonov spremeni 20, pa bo še vedno veljala direktiva, da se ne sme. Zamenjati je potrebno tako vrh policije, kot vrh posameznih policijskih postaj, kot vrh tožilstva.
ODGOVORI
2 0
G. Papež
06. 11. 2025 21.52
-1
V celem mandatu do danes je Golobova edina, še to verjetmo po sreči ( dasiravno za povprečnega moškega pod nivojem ) do konca izpeljana zadeva poroka s Tino. Hvala lepa, mi nič ne pomeni ali celo koristi.
ODGOVORI
0 1
pohlepni
06. 11. 2025 21.51
+1
Eno veliko katasrofo...
ODGOVORI
1 0
G. Papež
06. 11. 2025 21.47
+4
Kaj pa so nam do sedaj prinesli Golobovi zakoni in reforme? Kaj je uspelo? Eno samo zadevo naj mi nekdo prosim pove.
ODGOVORI
4 0
poper00
06. 11. 2025 21.48
+0
Povej mi ti kaj je uspelo od Janše pa ti bom za vsako stvar napisal 10 golobovih.
ODGOVORI
3 3
G. Papež
06. 11. 2025 21.56
Stvari so se ugodno premikale v smeri dohodnine, gospodarstvo je bilo kljub covidu nekako pozitivno. Res pa je, da se romi po Dolenjskem niso mogli tako sprostiti. Pa tudi za mavrično in splošno huliganstvo ni bilo prostora.
ODGOVORI
0 0
FineFine
06. 11. 2025 21.56
+2
Janša je zagotovil 9 milijard EU sredstev prejšnji mandat. Napisali so zakonodajo, ki bi reševala problematiko, pa so bili v koaliciji z levičarji (SMC, DeSUS) in so je zavrnili. Ja, levičarji so zavrnili Janševo rešitev - znotraj koalicije. Torej, čakam na 10 ukrepov Goloba, ki so uspeli.
ODGOVORI
2 0
poper00
06. 11. 2025 21.57
-1
Golob je zame samofšečnež pa vendar je naredil 100 krat več kot Janša.Janšisti bi kričali ,da ni bilo nič narejenega četudi bi bili najboljši na svetu.Pa zakaj nihče od politkomisarjevih ne vidi ,da smo bili ob zadnjem njegovem mandatu tudi statistično daleč najslabši v Evropi
ODGOVORI
0 1
BBcc
06. 11. 2025 21.46
+1
Zakonodajna oblast piše zakone. Nezaslišano.
ODGOVORI
3 2
Rožle Patriot
06. 11. 2025 21.43
+0
Skratka, Šutarjev zakon je le hrana za Holobčke ! ... Vse se, da narest že z obstoječimi zakoni .. Lep dokaz imamo 2 dni nazaj racijo v Žabjaku .. Pred tem pa ni bilo v Holobizmu niti ene ! .. Laž na laž ! .. Ne reče se kar tako : "lažeš kot Holob frči !!!"
ODGOVORI
3 3
BBcc
06. 11. 2025 21.47
-2
Janši ni uspelo z obstoječimi zakoni.
ODGOVORI
2 4
Rožle Patriot
06. 11. 2025 21.56
+1
... ker mu pač tvoji lewaki niso tega dopustili .... !!!
ODGOVORI
1 0
FineFine
06. 11. 2025 21.57
Opozicija (Janša, takrat še Tonin) so 4x vložili zakone - pa so Golobovi vse zavrnili.
ODGOVORI
0 0
borjac
06. 11. 2025 21.42
+0
Ali veste česa se bojijo Janševi SDS=Nsi v Šutarjevem zakonu ??? bojijo se vdora Policije in specialcev v skrivališča skrajnežev SDS=Nsi , kjer imajo SKRITO OROŽJE , " oborožujmo se" je moto Janeza Janše , sedaj se upravičeno bojijo Policije , da jim zapleni skrito orožje......strah je lepa reč.
ODGOVORI
4 4
FineFine
06. 11. 2025 21.58
+1
Oborožil sem se tudi sam. Včlanil sem se v strelsko društvo in naredil izpit. Orožje sem kupil legalno. Če mi kdo vdre v stanovanje, gorje mu. Sem bolj za SDS, kot za ljudi, ki slavijo Tita.
ODGOVORI
1 0
DJ-Pero
06. 11. 2025 21.37
+6
Vlada... sedi... minus.
ODGOVORI
9 3
300 let do specialista
06. 11. 2025 21.37
+5
Ne uvaja nobenih sprememb le bolj papeška od papeža se trudi biti! Vse to je že zapisano, le IZVAJATI JE POTREBNO!!!
ODGOVORI
7 2
odpisani zasedli vlado
06. 11. 2025 20.23
+5
Ta zakon bi moral veljati že od nekdaj ampak samo za opečeno manjšino katera povzroča kriminalna dejanja.Vendar pa z tem zakonom golobova sekta uvaja policijsko državo saj ga je vsilila za vse državljane slovenije. Sedaj se bo policija lahko še bolj zgražala nad poštenimi slovenci na cesti in tako naprej.Golob očitno računa na bližajoče se volitve v katerih se bodo spet pojavili ponarejeni volilni lističi in,če bi folk pričel z protesti bi ga policija skušala zatreti enako kot hoče ameriški trump narediti v ameriki z gardo plačancev pa mu ne uspeva.
ODGOVORI
7 2
Polkavalčekrokenrol
06. 11. 2025 20.29
-2
Ti bi tako kot je Adolf l.36 v Nemčiji,
ODGOVORI
3 5
Rožle Patriot
06. 11. 2025 21.44
+1
Ne tako bi Holob .. !!!
ODGOVORI
2 1
