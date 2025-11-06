Katere spremembe glede varnosti in pregona kriminalnih dejanj uvaja vlada?

T.i. Šutarjev zakon uvaja strožje varnostne ukrepe – uporabo tehničnih sredstev na tveganih območjih, avtomatizirano preverjanje registrskih tablic, vstop v tuje stanovanje brez sodne odredbe in pooblastila za vzdrževanje reda v gostinskih lokalih. Občine z romskimi naselji bodo lahko za varnostne ukrepe uporabile sredstva iz Zakona o financiranju občin.

Vlada Republike Slovenije je sprejela več ključnih zakonodajnih predlogov, ki posegajo na področja javne varnosti, kazenskega prava, socialnih zadev in nacionalne varnosti. Osrednji je Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki prinaša spremembe več zakonov - Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku ter Zakon o brezplačni pravni pomoči.

Katere spremembe na področju varnost in pregona kriminalnih dejanj uvaja vlada?

Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti (Šutarjev zakon)

- Možnost vstopa in pregleda tujega stanovanja brez sodne odredbe v izjemnih primerih,

- Uporabo tehničnih sredstev na varnostno tveganih območjih,

- Avtomatizirano preverjanje registrskih tablic,

- Pooblastila za vzpostavljanje javnega reda v gostinskih lokalih in okolici,

- Uvedbo varnostnih akcij za preprečevanje hudih kaznivih dejanj in prometnih kršitev,

- Določa obveznosti centrov za socialno delo pri mladoletnih starših ter vključevanje romske skupnosti v javna dela,

- Z dopolnitvijo Zakona o financiranju občin se občinam z evidentiranimi romskimi naselji omogoča uporaba sredstev za izboljšanje varnosti in kakovosti bivanja prebivalcev.

Zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov

Predlog uresničuje določbo Kazenskega zakonika o sprejemu posebnega zakona, ki ureja kazensko odgovornost mladoletnikov. Cilj je večja individualizacija ukrepov in učinkovitejša obravnava mladostnikov. Pri tem pa so po navedbah vlade ključne rešitve:



- širitev nabora vzgojnih ukrepov, navodil in prepovedi,

- možnost njihove uporabe tudi pri zavodskih ukrepih,

- daljše trajanje ukrepov pri ponavljanju kaznivih dejanj,

- prednostno obravnavanje mladoletniških zadev na sodiščih,

- zgodnja izdelava individualne ocene mladoletnika za ustrezno odločanje.

Novela Zakona o prekrških

Novela zaostruje kaznovalno politiko in povečuje učinkovitost prekrškovnega sistema.

Glavne spremembe:



- strožji pogoji za delo v splošno korist (zahteva aktivno sodelovanje storilca v preteklih postopkih),

- ukinitev možnosti nadomestitve globe z delom v splošno korist v postopku nadomestnega zapora,

- uvedba jasnega roka za opravo dela v splošno korist,

- sistemsko določanje pooblastil za izrekanje glob v hitrem postopku,

- sprememba teka roka za plačilo globe pri čezmejnih obvestilih v EU – rok teče od odpreme obvestila, ne več od vročitve.

Novela Zakona o probaciji

Predlog dopolnjuje obstoječi sistem probacije, da bi bil učinkovitejši in bolj nadzoren.

Glavne novosti:



- natančnejše preverjanje identitete vključenih oseb in njihovo obveščanje o obveznostih,

jasna opredelitev neizpolnjevanja obveznosti,

- širitev nalog probacijskih enot (nadzor pogojnih obsodb, dela v splošno korist, hišnega zapora),

- razširjen seznam izvajalcev (dodani državni organi) za skrajšanje čakalnih dob,

opredelitev probacijskih uslužbencev kot uradnih oseb po Kazenskem zakoniku.