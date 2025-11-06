Katere spremembe glede varnosti in pregona kriminalnih dejanj uvaja vlada?

Vlada Republike Slovenije je sprejela več ključnih zakonodajnih predlogov, ki posegajo na področja javne varnosti, kazenskega prava, socialnih zadev in nacionalne varnosti. Osrednji je Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki prinaša spremembe več zakonov - Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku ter Zakon o brezplačni pravni pomoči.
T.i. Šutarjev zakon uvaja strožje varnostne ukrepe – uporabo tehničnih sredstev na tveganih območjih, avtomatizirano preverjanje registrskih tablic, vstop v tuje stanovanje brez sodne odredbe in pooblastila za vzdrževanje reda v gostinskih lokalih. Občine z romskimi naselji bodo lahko za varnostne ukrepe uporabile sredstva iz Zakona o financiranju občin.
Katere spremembe na področju varnost in pregona kriminalnih dejanj uvaja vlada?
Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje varnosti (Šutarjev zakon)
- Možnost vstopa in pregleda tujega stanovanja brez sodne odredbe v izjemnih primerih,
- Uporabo tehničnih sredstev na varnostno tveganih območjih,
- Avtomatizirano preverjanje registrskih tablic,
- Pooblastila za vzpostavljanje javnega reda v gostinskih lokalih in okolici,
- Uvedbo varnostnih akcij za preprečevanje hudih kaznivih dejanj in prometnih kršitev,
- Določa obveznosti centrov za socialno delo pri mladoletnih starših ter vključevanje romske skupnosti v javna dela,
- Z dopolnitvijo Zakona o financiranju občin se občinam z evidentiranimi romskimi naselji omogoča uporaba sredstev za izboljšanje varnosti in kakovosti bivanja prebivalcev.
Zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov
Predlog uresničuje določbo Kazenskega zakonika o sprejemu posebnega zakona, ki ureja kazensko odgovornost mladoletnikov. Cilj je večja individualizacija ukrepov in učinkovitejša obravnava mladostnikov. Pri tem pa so po navedbah vlade ključne rešitve:
- širitev nabora vzgojnih ukrepov, navodil in prepovedi,
- možnost njihove uporabe tudi pri zavodskih ukrepih,
- daljše trajanje ukrepov pri ponavljanju kaznivih dejanj,
- prednostno obravnavanje mladoletniških zadev na sodiščih,
- zgodnja izdelava individualne ocene mladoletnika za ustrezno odločanje.
Novela Zakona o prekrških
Novela zaostruje kaznovalno politiko in povečuje učinkovitost prekrškovnega sistema.
Glavne spremembe:
- strožji pogoji za delo v splošno korist (zahteva aktivno sodelovanje storilca v preteklih postopkih),
- ukinitev možnosti nadomestitve globe z delom v splošno korist v postopku nadomestnega zapora,
- uvedba jasnega roka za opravo dela v splošno korist,
- sistemsko določanje pooblastil za izrekanje glob v hitrem postopku,
- sprememba teka roka za plačilo globe pri čezmejnih obvestilih v EU – rok teče od odpreme obvestila, ne več od vročitve.
Novela Zakona o probaciji
Predlog dopolnjuje obstoječi sistem probacije, da bi bil učinkovitejši in bolj nadzoren.
Glavne novosti:
- natančnejše preverjanje identitete vključenih oseb in njihovo obveščanje o obveznostih,
jasna opredelitev neizpolnjevanja obveznosti,
- širitev nalog probacijskih enot (nadzor pogojnih obsodb, dela v splošno korist, hišnega zapora),
- razširjen seznam izvajalcev (dodani državni organi) za skrajšanje čakalnih dob,
opredelitev probacijskih uslužbencev kot uradnih oseb po Kazenskem zakoniku.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.