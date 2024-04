Katere srednje šole so najbolj priljubljene?

Težko pričakovani dan za prihodnje srednješolce. Šolsko ministrstvo in srednje šole so objavile stanje prijav za vpis. Najbolj priljubljene gimnazije so kot običajno prejele preveč prijav, a tokrat ne vse. V Ljubljani je denimo na Gimnazijo Ledina prišlo 73 prijav preveč, medtem ko ima še ena zaželena šola Gimnazija Poljane 35 prijav premalo. A vse se še lahko spremeni. Devetošolci imajo namreč do 23. aprila čas za prenos prijave.