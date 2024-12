Katere stranke najbolj ogrožata Anže Logar in Vladimir Prebilič?

Še malo in vstopili bomo v predvolilno leto, leto, ko se bodo politične karte gotovo močno mešale. In tokrat prvič objavljamo podrobnejšo analizo vstopanja novih akterjev na politično prizorišče. Kaj kažejo podatki anket, ki jih za našo hišo pripravlja inštitut Mediana, in sicer zadnjih dveh mesecev, ko smo kot običajno merili utrip obstoječih strank, hkrati pa anketirance spraševali tudi o podpori novim ali morebitnim novim strankam? Komu najbolj grozi Anže Logar z novo stranko Demokrati, komu bi lahko glasove jemal Vladimir Prebilič, ki je bil kot dolgoletni kočevski župan letos izvoljen v evropski parlament, če se odloči za vstop na državni politični parket?

Najprej razčlenimo učinke na javno mnenje za stranko Demokrati, ki jo je novembra ustanovil Anže Logar. Spomnimo: novembra je Mediana Demokratom namerila 10,7 odstotka in jih uvrstila na tretje mesto lestvice, in sicer za SDS-om in Gibanjem Svoboda. Zelo podobno je bilo decembra, Logarja je izbrala dobra desetina vprašanih in ga enako uvrstila na tretje mesto. Oba meseca izstopa Nova Slovenija, ki je v primeru pojava novih strank zdrsnila na deveto oziroma osmo mesto in dobila med dvema in tremi odstotki podpore.

In čigavi bi bili ti glasovi? Ob kombinaciji našega stalnega vprašanja o podpori strankam z vprašanjem o novih strankah bi se k stranki Anžeta Logarja lahko preselilo pet odstotkov vprašanih, ki so sicer v teh dveh mesecih izbrali Gibanje Svoboda, 13 odstotkov tistih, ki so izbrali SDS, in pa kar 24 odstotkov tistih, ki so izbrali Novo Slovenijo. Zelo malo, le odstotek je bil takih, ki bi za Logarja zamenjali SD ali Levico.

Iz tega lahko ugotovimo strukturo Logarjevih volivcev: sedem odstotkov bi lahko bilo volivcev Gibanja Svoboda, 26 odstotkov SDS-ovih volivcev, devet odstotkov volivcev Nove Slovenije. Pa recimo skoraj tretjina tistih, ki med obstoječimi ne vedo, koga bi volili. Vladimir Prebilič še ni ustanovil svoje stranke, na evropske volitve je šel s pomočjo stranke Vesna, kako pa njemu kaže s samostojno stranko? Vladimir Prebilič se je novembra ob merjenju utripa novih strank uvrstil na četrto mesto, takoj za Logarjevimi Demokrati, s 7,4-odstotno podporo, decembra se je pomaknil za nekaj odstotnih točk in mesto nižje, izbralo bi ga 4,8 odstotka vprašanih.

In čigave volivce bi lahko premamil? Sedem odstotkov tistih, ki so v teh dveh mesecih izbrali Gibanje Svoboda, dva odstotka bi vzel SDS-ovih anketirancev, štiri Novi Sloveniji, nekoliko več pa SD-ju, sedem odstotkov, in tudi devet odstotkov volivcev Levici. Razumljivo pa je tudi 37 odstotkov tistih, ki so na naši standardni lestvici izbrali Vesno.

