Slovenija

Katere trgovine imajo največ slovenskih izdelkov?

Ljubljana, 15. 04. 2026 11.47 pred 29 minutami 3 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Trgovka

Med šestimi trgovci je imel največ popisanih prehranskih izdelkov z navedenim slovenskim poreklom Spar, najmanj Eurospin. Največ popisanih izdelkov slovenskih proizvajalcev je imel Tuš, najmanj prav tako Eurospin. Največ izdelkov trgovske blagovne znamke pa sta imela Lidl in Hofer, kaže najnovejša analiza strukture prehranskih izdelkov.

FOTO: Bobo

Najvišji delež izdelkov z navedenim slovenskim poreklom so zabeležili v trgovini Spar (28 odstotkov), najnižjega pa v trgovini Eurospin (13 odstotkov), kaže lansko jesen popisano stanje za 3463 izdelkov pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš, Hofer, Lidl in Eurospin v osrednjeslovenski regiji za skupine mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, pekovski izdelki, mlevski izdelki iz žit, sadje in zelenjava ter jajca.

Delež izdelkov z navedenim slovenskim poreklom praviloma presega delež izdelkov z navedenim tujim poreklom v skupini mleko in mlečni izdelki ter skupini sadje in zelenjava. V prvi je bil najvišji delež izdelkov z navedenim slovenskim poreklom v trgovini Tuš (51 odstotkov), najnižji v Eurospinu (šest odstotkov). V drugi skupini je bil najvišji delež izdelkov z navedenim slovenskim poreklom v trgovini Spar (54 odstotkov), najnižji v trgovini Mercator (46 odstotkov).

FOTO: Bobo

V skupini meso in mesni izdelki je bil najvišji delež izdelkov z navedenim slovenskim poreklom v trgovini Lidl (30 odstotkov), najnižji v trgovini Eurospin (sedem odstotkov). V skupinah pekovski izdelki in mlevski izdelki pa se delež izdelkov z navedenim slovenskim poreklom gibal od 0 do 13 odstotkov.

Preberi še Skoraj 80 % vzorcev svinjine z oznako slovenskega izvora verjetno tujih

Najvišji delež izdelkov z navedenim slovenskim proizvajalcem so zabeležili v Tušu (72 odstotkov), najnižjega v Eurospinu (31 odstotkov). Razlike med diskontnimi trgovci (Hofer, Lidl, Eurospin) in ostalimi (Mercator, Spar, Tuš) so bile opazne predvsem v skupini mleko in mlečni izdelki ter skupini mlevski izdelki. Pri diskontnih trgovcih v teh dveh skupinah je delež izdelkov z navedenim tujim proizvajalcem presegal delež slovenskih proizvajalcev.

V skupini mleko in mlečni izdelki je najvišji delež izdelkov z navedenim slovenskim proizvajalcem v Tušu (86 odstotkov), najnižji v Eurospinu (17 odstotkov). V skupini meso in mesni izdelki je najvišji delež izdelkov z navedenim slovenskim proizvajalcem v Mercatorju (77 odstotkov), najnižji v Eurospinu (45 odstotkov).

FOTO: Bobo

Najvišji delež izdelkov trgovskih znamk so zabeležili v trgovinah Hofer in Lidl (69 odstotkov), najnižjega pa v trgovini Tuš (21 odstotkov). Delež trgovskih znamk je prevladoval pri diskontnih trgovcih (Hofer, Lidl, Eurospin), medtem ko so pri ostalih trgovcih (Mercator, Spar, Tuš) prevladovali izdelki blagovnih znamk. Najvišji delež izdelkov trgovskih znamk je bil v skupini mlevski izdelki (94 odstotkov v trgovini Hofer).

O prioritetah so povprašali tudi 917 potrošnikov, analiza pa je v primerjavi z raziskavo leta 2023 pokazala, da je večji delež pri nakupu pozoren na ceno izdelkov, tudi pri nakupu mesa in mesnih izdelkov ter sadja in zelenjave, kjer sicer večina potrošnikov še vedno največ pozornosti namenja državi porekla. Potrošniki opažajo, da prevladujejo izdelki slovenskega porekla v vseh skupinah, razen pri sadju in zelenjavi, vendar pa je delež tako mislečih v primerjavi z letom 2023 nižji.

V analizi, ki sta jo naročila ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter prehranski varuh Branko Ravnik, je izpostavljena pobuda za prostovoljno označevanje države porekla. Pobuda je naslovljena tako na živilsko predelovalne obrate kot trgovce, ki prodajajo izdelke pod njihovo trgovsko blagovno znamko.

slovensko poreklo trgovci spar tuš lidl hofer

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bb5a
15. 04. 2026 12.42
Une v Avstriji in Italiji...
Odgovori
0 0
NeXadileC
15. 04. 2026 12.30
Mene pa zanima širok nabor dobrih izdelkov. MonoTono ne. Grem v Avstrijo in v Italijo. V kombinaciji z našimi pol ni MonoTono več.
Odgovori
0 0
Roadkill
15. 04. 2026 12.26
Špar je zakon. Samo kruh in pekovske izdelke naj vrnejo v prejšnje stanje pred požarom
Odgovori
+5
5 0
