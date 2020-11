Katere vrste megle poznamo in zakaj so oblačne noči toplejše od jasnih?

Poleg prav kar predstavljene radiacijske megle, ki je povezana z nočnim ohlajanjem in nastankom temperaturnega obrata, se pri nas pojavljajo še druge vrste megle, ki jih glede na nastanek delimo na advekcijsko, puhtečo in pobočno meglo.

S to obliko megle ste se zagotovo že srečali vsi planinci. Nastane, ko se topel in vlažen zrak dviga po pobočju in se ohlaja. V primeru, da se dovolj ohladi, se okrog vrha gore pojavi oblačna kapa in če je v dvigajočem zraku dovolj vlage, lahko nastanejo tudi padavine. Pri tej vrsti megle je torej planinec dejansko v oblaku.

Puhteča megla

Poznamo tudi puhtečo meglo, ki nastane, ko se hladen zrak razširi nad razmeroma toplo vodno površino. To pripelje do dviganja zraka in izhlapevanja vode, ki se kmalu za tem kondenzira v obliki dvigajoče megle. Ta megla se pojavlja predvsem nad močvirji in jezeri, jeseni pa lahko nastane tudi nad morjem. Prav tako je puhteča megla pogosta nad sveže preoranimi polji in je zelo atraktivna za fotografe.

Radiacijska megla

Zdaj pa se vrnimo k radiacijski megli, ki je v naših krajih najpogostejša. Recept za nastanek te megle je torej povezan s temperaturnim obratom, ko se ob jasnem in mirnem vremenu hladen zrak z okoliških pobočij po sončnem zahodu začne stekati v nižine. Hladen zrak je težji od toplega, zato se uleže na dno kotanje, kjer se še nadalje ohlaja s t. i. dolgovalovnim sevanjem. In ker se mrzel zrak na dnu mrazišč zbira kot voda v posodi, so procesi nočnega ohlajanja izrazitejši in trajajo dalj časa kot v okolici, ohlajanje pa je še posebej izrazito ob prisotnosti snežne odeje.