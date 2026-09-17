Katere zastave bi lahko visele na javnih institucijah?

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Zoran Stevanović), po mnenju vlade zasleduje "legitimen cilj, da se na objektih javne oblasti uporabljajo le simboli, znamenja, napisi, transparenti in druge javno vidne oznake, za katere obstaja ustrezna pravna podlaga".

Na seji vlade so ocenili, da morajo objekti javne oblasti prvenstveno izražati ustavni in pravni red Republike Slovenije ter predstavljati institucije države, lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava, ne pa stališč posameznih funkcionarjev, predstojnikov.

Kot so sporočili, predlog zakona ne omejuje ustavno zagotovljene svobode izražanja posameznikov, društev, političnih strank, verskih skupnosti ali drugih organizacij, saj ureja izključno uporabo objektov javne oblasti in ravnanje institucij, ki opravljajo javne naloge.

Vlada je zato podprla predlog zakona ter ga pošilja v DZ. Po njihovem mnenju predlog krepi institucionalno in politično nevtralnost javnih institucij, zagotavlja večjo pravno predvidljivost glede uporabe simbolov na objektih javne oblasti ter prispeva k varovanju ugleda države in njenih institucij.