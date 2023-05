Katere živali bodo dovoljene, katere prepovedane?

Več kot leto in pol po sprejetju novele zakona o zaščiti živali smo vendarle dobili predloga seznamov dovoljenih in prepovedanih živali. Slednje bodo lahko gojili le v živalskih vrtovih, predlog mednje uvršča pasavce, lenivce, vrečarje, primate, luskavce, zveri, povodne konje, žirafe, kite, delfine, ujede, sove, nekatere vrste papig in drugih ptic, velike dolgožive želve, velike pitone in udave, strupene kače, krokodile, varane, nekaj vrst rib ...

icon-expand Lastniki, ki so živali, uvrščene med nevarne, pridobili pred uveljavitvijo pravilnika, jih bodo lahko obdržali. FOTO: Aljoša Kravanja

Kmetijsko ministrstvo, natančneje Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je v javni posvet končno le dala predlog dveh pravilnikov, in sicer o določitvi seznamov dovoljenih ter prepovedanih živali. Javna razprava je bo trajala en mesec, do 25. junija. Kot je znano, je bila že oktobra 2021 sprejeta novela Zakona o zaščiti živali, ki je uvedla omejitev posedovanja prosto živečih vrst živali. "Cilj sprejete dopolnitve Zakona o zaščiti živali je bil regulirati in omejiti posedovanje prosto živečih vrst živali ter določiti vrste živali, ki niso zahtevne za oskrbo, ki v ujetništvu ne trpijo zaradi nezadovoljenih naravnih potreb, niso nevarne (velike, agresivne, strupene), ogrožene ali invazivne vrste prosto živečih vrst živali in jih zato lahko poseduje vsakdo brez posebnih omejitev," so pojasnili na kmetijskem ministrstvu. Določila naj bi stopila v veljavo 18 mesecev po sprejetju novele, torej 1. aprila letos, a kaj, ko v vsem tem času seznama dovoljenih in prepovedanih živali niso uspeli sprejeti. To je v obup spravljalo predvsem rejce eksotičnih živali, saj niso vedeli, ali bodo svoje ljubljenčke smeli obdržati ali ne. Zdaj so vendarle dočakali odgovor, in sicer, da bodo imeli "posamezniki, ki bodo ob uveljavitvi novele zakona in izvršilnih predpisov posedovali prepovedane vrste prostoživečih živali, možnost le-te posedovati do naravne smrti živali, če jih bodo v predpisanem roku označili in prijavili pristojnemu organu". Ob tem bodo morali zagotoviti predpisane bivalne razmer in ustrezno oskrbo. Če živali ne bodo več želeli imeti, jo bodo lahko oddali živalskemu vrtu ali v tujino. "V skrajnem primeru, kot zadnja možnost, je dovoljena tudi evtanazija živali," pojasnjujejo na ministrstvu. Zakon sicer določa, da tako seznam dovoljenih kot prepovedanih živali določi minister, pristojen za veterinarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave.

DOVOLJENE VRSTE Pravilnik o določitvi seznama dovoljenih vrst določa vrste, ki so udomačene ali po svoji naravi niso nevarne zaradi velikosti, neobvladljivosti, ne izločajo človeku nevarnih strupov in niso zahtevne za oskrbo ter so določene na seznamu dovoljenih vrst živali. Za posedovanje navedenih vrst ni posebnih omejitev, razen, da je potrebno ravnati z živalmi v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito živali.

Seznam dovoljenih vrst ne bo dokončen, nanj bo mogoče uvrstiti nove. Pobudo za to bo lahko poslala pravna ali fizična oseba, jo bo pa morala strokovno utemeljiti. Dokazati bo treba, do določena živalska vrsta "ne predstavlja posebne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, da ne predstavlja tveganja za biodiverzitetot in ohranitev okolja, da je mogoče za živali te vrste enostavno zagotavljati dobrobit v smislu zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev ter oskrbe ob upoštevanju njihovih bistvenih fizioloških, etoloških in ekoloških potreb ter, da je na voljo dovolj poljudnih podatkov (bibliografskih enot) o bivalnih pogojih in oskrbi osebkov te vrste v ujetništvu".

PREPOVEDANE VRSTE Pravilnik o določitvi seznama prepovedanih vrst določa vrste, ki so po svoji naravi nevarne zaradi velikosti, neobvladljivosti, ki izločajo človeku nevarne strupe, in vrste živali, katerih zadrževanje v ujetništvu je z vidika zadovoljevanja njihovih etoloških potreb zahtevno. Take živali lahko poseduje le živalski vrt, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.